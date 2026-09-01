Segado (PPRM): "Lucas y los alcaldes socialistas deben estar mañana con Ceuta; no caben excusas ni medias tintas"

Portavoz del PP en la Asamblea Regional, Joaquín Segado - PPRM

MURCIA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en la Asamblea Regional, Joaquín Segado, ha reclamado al secretario general del PSRM-PSOE, Francisco Lucas, y a los alcaldes socialistas de la Región que participen este miércoles, 2 de septiembre, en las concentraciones convocadas en apoyo a Ceuta, al considerar que "en asuntos de seguridad nacional no caben excusas ni medias tintas".

Segado ha pedido a los representantes socialistas que "rompan de una vez por todas con las órdenes y consignas transmitidas desde Ferraz y Moncloa y estén mañana con Ceuta", según ha informado el PPRM.

El portavoz parlamentario ha criticado al Gobierno central, al que ha acusado de mantener una posición "inoperante, desbordada por los acontecimientos e incapaz de garantizar la seguridad de nuestras fronteras", y ha defendido la necesidad de respaldar a los ciudadanos de Ceuta.

"A los alcaldes, al señor Lucas y al resto de representantes del Partido Socialista de la Región se les presenta mañana una oportunidad de oro", ha señalado Segado, quien considera que deberán elegir entre "seguir ciegamente las consignas que les transmiten desde Madrid" o "defender al pueblo de Ceuta y a los españoles que allí viven".

El dirigente 'popular' ha afirmado asimismo que la dirección federal del PSOE habría pedido a sus cargos que no participen en estas movilizaciones, una afirmación que atribuye a la formación socialista y que Segado ha calificado de "inaceptable".

"Aquí no hay evasivas ni pretextos que valgan: hay que respaldar a Ceuta con claridad y firmeza, porque Ceuta es tan España como cualquier barrio o cualquiera de las calles de los municipios de la Región de Murcia", ha apostillado.

Por su parte, Segado ha remarcado que el PP "sí estará este miércoles en todas las concentraciones convocadas por los Ayuntamientos de la Región en apoyo a Ceuta y en defensa de nuestra soberanía nacional e integridad territorial".

Finalmente, ha señalado que las movilizaciones previstas para este miércoles "no van en contra de nadie, sino a favor del pueblo de Ceuta y para exigir una verdadera vuelta a la normalidad en la ciudad autónoma".