La segunda reunión del proyecto europeo 'Tritón' avanza en la mejora de la gestión de espacios marinos protegidos

La secretaria autonómica de Energía, Sostenibilidad y Acción Climática, María Cruz Ferreira, presidió la segunda reunión del Grupo de Trabajo Regional del proyecto europeo TRITON. - CARM

MURCIA 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia acogió la segunda reunión del Grupo de Trabajo Regional del proyecto europeo TRITON, una iniciativa financiada por el programa Interreg Europe 2021-2027 que tiene como objetivo mejorar la eficacia de los instrumentos de política pública relacionados con la gestión de los espacios marinos de importancia comunitaria mediante el intercambio de experiencias entre regiones europeas.

La reunión, celebrada en la sede de la Dirección General de Patrimonio Natural y Acción Climática, reunió a representantes de administraciones públicas, entidades científicas y organizaciones vinculadas al medio marino para analizar el estado de desarrollo del proyecto y avanzar en la preparación de la próxima visita de estudio que los socios europeos realizarán a la Región de Murcia.

La secretaria autonómica de Energía, Sostenibilidad y Acción Climática, María Cruz Ferreira, subrayó que "la participación de la Región de Murcia en proyectos europeos como TRITON permite mejorar nuestras políticas de conservación marina a partir del intercambio de conocimiento y experiencias con otras regiones".

En este sentido, destacó que "la cooperación internacional y el trabajo conjunto con científicos, administraciones y sectores vinculados al mar resulta fundamental para avanzar hacia una gestión más eficaz y sostenible de los espacios marinos protegidos de la Región".

El proyecto TRITON se desarrolla en el marco del programa Interreg Europe 2021-2027 y cuenta con un presupuesto total cercano a 1,4 millones de euros. De esta cantidad, la Región de Murcia gestiona 251.260 euros, financiados en un 80 por ciento por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) y en un 20 por ciento por la Comunidad Autónoma.

La iniciativa reúne a seis socios europeos: el Consorcio de Gestión de Torre Guaceto (Italia), la Dirección General de Patrimonio Natural y Acción Climática de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo del Delta del Danubio (Rumanía), la Subdivisión Regional del Ministerio de Infraestructuras y Gestión del Agua (Países Bajos), la Administración de Áreas Protegidas Menores de Lituania, y el Ministerio de Ecología y Desarrollo Sostenible de Montenegro.

MEJORA DE GOBERNANZA Y GESTIÓN DE ESPACIOS PROTEGIDOS MARINOS

A través de esta cooperación interregional, el proyecto pretende reforzar la gobernanza y mejorar la gestión de espacios marinos protegidos como las Zonas Especiales de Conservación, los Lugares de Importancia Comunitaria y otras áreas marinas protegidas, mediante el análisis de experiencias, el intercambio de buenas prácticas y el aprendizaje mutuo entre las regiones participantes.

Durante la reunión celebrada en Murcia se abordó también la identificación de buenas prácticas regionales que podrán compartirse con el resto de socios europeos durante la visita de estudio prevista para el próximo mes de abril.

Estas prácticas están relacionadas con la conservación de hábitats marinos, la gestión de espacios protegidos y los modelos de gobernanza participativa que implican a administraciones, investigadores, organizaciones y usuarios del medio marino.

Ferreira destacó que "la Región cuenta con una amplia experiencia en la conservación del medio marino y en la gestión de espacios naturales protegidos, y este proyecto nos ofrece una oportunidad para seguir mejorando nuestras herramientas de planificación y gestión". Asimismo, añadió que "la participación activa de los agentes regionales permite integrar el conocimiento científico y la experiencia de gestión en el desarrollo de políticas públicas más eficaces".

El Grupo de Trabajo Regional constituye uno de los pilares del proyecto TRITON, ya que facilita la participación de administraciones, centros de investigación y entidades vinculadas al mar en el desarrollo de la iniciativa. Este espacio de colaboración permite recoger aportaciones de los actores regionales y reforzar la coordinación entre los distintos ámbitos implicados en la protección del medio marino.

La participación en TRITON refuerza el compromiso del Gobierno regional con la conservación de la biodiversidad marina y con el impulso de políticas ambientales basadas en la cooperación europea, el intercambio de conocimiento y la mejora continua de la gestión de los espacios naturales protegidos.