La Seguridad Social pierde 11.956 afiliados en agosto en Andalucía y cierra el mes con 3.587.020

MADRID/MURCIA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia perdió en agosto un total de 13.383 afiliados a la Seguridad Social con respecto al mes anterior, lo que representa un descenso del 1,89%, hasta alcanzar los 693.115 cotizantes, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones publicados este miércoles.

Comparado con el mismo mes del año pasado, el incremento de la afiliación en la comunidad es del 2,96%, con un aumento de 19.916 cotizantes.

Del total de personas afiliadas en la Región de Murcia en el octavo mes del año, 585.998 pertenecían al régimen general; 105.923 al de autónomos; 1.193 eran trabajadores del mar y ninguna se dedicaba a la minería o el carbón.

En el caso concreto del régimen general, está integrado por el sistema especial agrario, con 79.119 trabajadores; el régimen de empleados del hogar, con 9.562, y el general, con 497.317.

DATOS NACIONALES

En el conjunto de España, la Seguridad Social perdió una media de 162.840 cotizantes en agosto respecto al mes anterior (-0,72%) por el habitual impacto estacional derivado del fin de la temporada veraniega y del parón en actividades como la educación y la industria, situándose el total de afiliados medios en 22.345.226 trabajadores.

Gracias al proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes, que ha aportado casi 340.000 nuevos cotizantes al término de agosto, el descenso de la afiliación media del mes pasado es el menor en un agosto desde el año 2021 (cuando bajó en 118.004 personas), mejorando los registros de agosto de 2025 (-199.300 afiliados), 2024 (-193.704) y 2023 (-185.385).

En el último año, de agosto de 2025 a agosto de 2026, la Seguridad Social ha ganado 679.023 afiliados en valores medios, con un crecimiento interanual del 3,13%, la tasa más alta en un mes de agosto desde 2021. Respecto a 2018, la afiliación media acumula un aumento de más de 3,5 millones de ocupados.

El Ministerio ha destacado el comportamiento dinámico del empleo en los últimos ocho años, señalando que la ocupación de los trabajadores de 55 años y más ha crecido un 51,5% desde 2018 (hasta rozar los 5 millones de ocupados) y la de los menores de 30 años lo ha hecho en un 33,4% (hasta los 3,79 millones), situándose ambas franjas de edad muy por encima del incremento medio del sistema (+18,6%).

En términos desestacionalizados, el número de cotizantes registró una subida mensual de 83.844 afiliados (+0,38%), lo que llevó al sistema a un nuevo máximo de 22.371.964 cotizantes. Con el repunte mensual de agosto, la serie desestacionalizada acumula 67 meses consecutivos de alzas (más de cinco años y medio de incrementos).

La titular de Seguridad Social ha resaltado además el empuje de la afiliación de trabajadores extranjeros, que roza los 3,55 millones de ocupados medios. "A final de agosto, hay casi 340.000 afiliados extranjeros en alta que proceden del proceso de regularización extraordinaria", ha añadido Saiz.

LA REGULARIZACIÓN APORTA CASI 340.000 AFILIADOS AL SISTEMA

De hecho, en el marco de este proceso extraordinario de regularización de personas extranjeras, la Seguridad Social contabilizó a 31 de agosto un total de 337.917 afiliados en alta procedentes de esta medida.

Por países de origen, Colombia lidera las altas, con 97.376 cotizantes, seguida de Venezuela, con 66.733 afiliados, concentrando entre ambos países casi la mitad del total.

Por regímenes, el 79,8% de estos trabajadores regularizados (269.627 personas) se encuadró en el Régimen General, mientras que 16.912 cotizantes (un 5%) lo hicieron como trabajadores autónomos (RETA). Por sexos, el 60,2% eran hombres (203.418) y el 39,8%, mujeres (134.499).

LA EDUCACIÓN LASTRA LA AFILIACIÓN

Por regímenes, el General perdió 159.484 afiliados medios en agosto (-0,84%), hasta los 18.808.084 ocupados, aunque en el último año acumula 614.891 cotizantes más (+3,38%).

Por su parte, el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) registró 3.469.416 afiliados medios (-2.941 en el mes, un -0,08%), si bien ganó 63.705 trabajadores por cuenta propia en la comparativa interanual (+1,87%).

Dentro del Régimen General, la educación encabezó los descensos respecto a julio por el parón estacional, con 76.535 cotizantes menos (-6,4%), seguida de las actividades administrativas (-18.083 afiliados, -1,2%), la industria manufacturera (-16.417 cotizantes, -0,8%), la construcción (-12.653 ocupados, -1,2%) y el comercio (-10.180 afiliados, -0,4%).

Por contra, las actividades sanitarias y de servicios sociales sumaron 17.811 afiliados medios (+0,86%) y la hostelería ganó 7.237 ocupados (+0,42%).

BAJA LA AFILIACIÓN EN AMBOS SEXOS Y SUBE ENTRE LOS EXTRANJEROS

El descenso mensual de la afiliación afectó en mayor medida a los varones, que restaron 99.980 afiliados en el mes (-0,84%), situándose el total de hombres ocupados en 11.855.884 trabajadores. Por su parte, la afiliación femenina retrocedió en agosto en 62.860 ocupadas (-0,60%), dejando el total de mujeres cotizantes en 10.489.342 trabajadoras.

En la comparativa interanual, la afiliación masculina ha aumentado en 357.837 cotizantes en el último año (+3,11%) y en casi 1,7 millones desde 2018 (+16,3%), mientras que la femenina ha crecido en 321.186 ocupadas desde agosto de 2025 (+3,16%) y en 1.842.220 mujeres desde 2018 (+21,3%). Las mujeres representan actualmente el 47% del total de afiliados.

Los trabajadores extranjeros ganaron 39.535 cotizantes respecto a julio (+1,13%), alcanzando una media de 3.551.759 ocupados. En comparación con agosto de 2025, la afiliación de inmigrantes sube en 482.490 cotizantes (+15,72%) y supone ya el 15,9% del conjunto del sistema.

LA TEMPORALIDAD SE SITÚA EN EL 13,4%

En cuanto a la calidad del empleo, desde agosto de 2021 hay 4.811.840 ocupados más con contrato indefinido y 2.020.332 afiliados menos con contrato temporal.

El mayor incremento en el último año se ha producido entre los contratos indefinidos a tiempo completo, con 328.670 cotizantes más que en agosto de 2025, mientras que los contratos fijos a tiempo parcial aumentaron en 78.383 afiliados. La tasa de temporalidad se situó en el 13,4% (frente al 29,3% de agosto de 2021).

LA AFILIACIÓN SUBE EN SEIS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

La afiliación media solo avanzó en agosto en seis comunidades autónomas respecto al mes anterior, con los mayores incrementos en Asturias (+2.138 ocupados), Canarias (+2.153) y Extremadura (+818). Por el contrario, la afiliación cayó en las 11 comunidades restantes, encabezadas por Cataluña (-59.529 ocupados), la Comunidad de Madrid (-36.422) y la Comunidad Valenciana (-22.256).

Por último, el número de trabajadores afectados por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) se situó a cierre de agosto en 12.214 personas (11.922 de media en el mes), de los que 368 estaban en un ERTE de fuerza mayor, 1.191 en un ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (ETOP), y 8 en el Mecanismo RED de automoción.