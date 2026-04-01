Seis agentes de las policías de Italia, Francia y Alemania refuerzan la seguridad en la Región de Murcia

Archivo - Imagen de recurso de un agente de la Policía Nacional. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO - Archivo

MURCIA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Murcia ha incorporado a seis agentes procedentes de Italia, Francia y Alemania para reforzar los dispositivos especiales de seguridad ciudadana durante el periodo comprendido entre el 26 de marzo y el 13 de abril, según ha informado el Cuerpo.

Esta iniciativa se enmarca en el proyecto internacional 'Comisarías Europeas', cuyo objetivo principal es fomentar la cooperación entre distintos países de la Unión Europea (UE) y prevenir la comisión de hechos delictivos.

Los efectivos internacionales patrullan con su uniforme de servicio original de forma conjunta con los agentes españoles en las ciudades de Murcia y Lorca. La presencia policial se concentra en zonas estratégicas del casco histórico, así como en las principales calles comerciales y peatonales de ambos municipios.

Además de las tareas de prevención, los agentes desempeñan un papel clave en la atención directa a turistas que requieran asistencia o información en su idioma de procedencia.

El proyecto 'Comisarías Europeas' nació en 2008 como una alianza entre España y Francia, aunque con el tiempo se amplió para incluir a Portugal en 2012, Italia en 2014 y Alemania en 2020.

Bajo el marco normativo del Tratado de Prüm, las naciones participantes destinan agentes policiales a cooperar con los cuerpos nacionales de los demás países signatarios, con el objetivo final de formar "una gran policía europea" integrada por agentes del estado receptor en cooperación con los de otros países.

La intención es optimizar la comunicación lingüística, ofreciendo a los europeos visitantes la posibilidad de dirigirse a la policía en su mismo idioma.

El intercambio policial sirve además como una plataforma para compartir buenas prácticas operativas y métodos de trabajo entre policías de diferentes países.