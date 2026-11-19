Archivo - Seis observatorios de la Región baten sus récords de temperatura máxima para un mes de noviembre - EUROPA PRESS - Archivo

MURCIA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia registró este miércoles, 18 de noviembre, temperaturas máximas que han superado los anteriores récords para este mes en seis observatorios de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), según los datos facilitados por la Delegación Territorial del organismo.

El observatorio de Murcia alcanzó los 32,2 grados, frente a los 31 grados registrados el 6 de noviembre de 2013, mientras que en Alcantarilla se anotaron 31,9 grados, por encima de los 31 grados del 9 de noviembre de 1985. Esta última estación cuenta con una serie de datos que comenzó en 1942.

También se batieron las anteriores efemérides en el observatorio de Alhama de Comarza, con 31,4 grados frente a los 30,9 del 6 de noviembre de 2013; Archena, con 31,1 grados frente a los 30,6 de esa misma fecha; y Fuente Álamo de Murcia, con 29,9 grados frente a los 29,7 grados registrados entonces.

Por su parte, el observatorio de Carava Fuentes del Marquez alcanzó los 27,6 grados, superando los 27,3 grados de su anterior récord para noviembre.