Seis personas heridas tras volcar una furgoneta en la RM-428 entre Jumilla y Hellín

Archivo - Ambulancia del 061 - 1-1-2 - Archivo

JUMILLA (MURCIA), 23 (EUROPA PRESS)

Seis personas han resultado heridas con edades comprendidas entre los 24 y los 48 años tras volcar la furgoneta en la que viajaban en la carretera RM-428, entre los municipios de Jumilla y Hellín (Albacete), según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias.

El '1-1-2' ha recibido el aviso a las 16,48 horas, cuando hasta cuatro llamadas telefónicas de testigos han alertado del vuelco de una furgoneta a la altura de un puente en la citada vía.

Los alertantes han señalado que una de las personas ocupantes se había quedado atrapada en el interior del vehículo.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia; Policía Local de Jumilla; Guardia Civil; cuatro ambulancias de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061, dos de ellas con personal sanitario, y personal de mantenimiento de carreteras.

A su llegada, los bomberos han colaborado con los servicios sanitarios en la atención a los afectados y han realizado labores de prevención y limpieza en la zona del accidente.

Por su parte, el personal sanitario ha atendido a seis personas heridas, que han sido trasladadas a los hospitales Virgen del Castillo de Yecla y Lorenzo Guirao de Cieza para recibir asistencia sanitaria.