La Semana Santa de Cartagena anuncia la salida de las procesiones en La Llamada

CARTAGENA (MURCIA), 19 (EUROPA PRESS)

La Semana Santa de Cartagena anunció este miércoles en La Llamada que las procesiones saldrán a la calle. Los procesionistas acudieron al acto, celebrado en la plaza del Ayuntamiento, luciendo los colores de sus cofradías, como marca la tradición en Miércoles de Ceniza.

Con el comienzo de la Cuaresma se inicia la cuenta la atrás para esta festividad declarada de Interés Turístico Internacional, que se celebrará del 27 de marzo al 5 de abril. La alcaldesa, Noelia Arroyo, explicó que, a partir de hora, "arrancamos un calendario de reuniones, presentaciones, salves, misereres, ensayos, preparativos en almacenes y sedes cofrades", según informaron desde el Ayuntamiento.

Arroyo recibió en el Palacio Consistorial a los hermanos mayores de las cofradías, la nazarena mayor, el procesionista del año y al pregonero. Juntos salieron al balcón del Palacio Consistorial para dar el anuncio a los procesionistas congregados en la plaza del Ayuntamiento.

Marrajos, californios, cofrades del Resucitado y del Cristo del Socorro escucharon un año más la arenga: "Música y a la calle". Con estas palabras la regidora celebró que Cartagena tendrá procesiones este 2026.

En el balcón también estuvieron la teniente alcalde Cristina Mora, los concejales de Cultura y Turismo, Ignacio Jáudenes y Beatriz Sánchez, respectivamente, así como los portavoces municipales Jesús Giménez y Manuel Torres.

En La Llamada se hizo entrega a la Junta de Cofradías del cheque con la ayuda municipal para que la Semana Santa luzca su máximo esplendor. La cuantía de este año es de 250.000 euros, tras haberse incrementado en 25.000 euros la aportación en 2025.

Arroyo explico que "la ciudad también se prepara" para esta Semana Santa en la que calles, coordinación y servicios "están listos para recibir a quienes regresan y a quienes llegan". La alcaldesa indicó que el Ayuntamiento "unirá de nuevo su trabajo al de las cofradías, como cada año, con la colaboración municipal y, también, con la aportación que recoge el tradicional cheque".

"Es una alegría ver de nuevo las bufandas y los lazos con los colores de las cofradías en el Palacio Consistorial. Son los lazos que todos los cofrades compartís para demostrar que somos uno en la defensa de nuestra Semana Santa y que, por encima de todo, somos hermanos ante La Caridad", ha manifestado la alcaldesa en una Llamada que, como es tradición, concluyó en la Basílica.

PREGÓN ESTE SÁBADO EN EL BATEL

Los actos previos a la Semana Santa se suceden durante la Cuaresma. Este viernes 20 de febrero se han programado dos propuestas, se trata del concierto que dará la Orquesta Sinfónica de Cartagena (OSCT) en la iglesia de Santa María de Gracia a las 20.30 horas. Y la inauguración a las 18.00 horas de la exposición que repasa los carteles de la Semana Santa de Cartagena, que se podrá visitar gratuitamente hasta el próximo 5 de abril en La Espiga Dorada, la sede de la cofradía California.

El sábado tendrá lugar el pregón a las 19.00 horas en el auditorio El Batel que correrá a cargo de Pedro Luis de la Puente García-Ganges, almirante jefe del Arsenal de Cartagena hasta marzo de 2024. En su discurso se pondrá de manifiesto la estrecha vinculación castrense de esta festividad.

Toda la programación cultural de Cuaresma, bajo el título De Ceniza a Pascua, con más de un centenar de actividades ha sido organizado por el Ayuntamiento, con la colaboración de la Junta de Cofradías.