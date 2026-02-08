La Semana Santa de Cartagena cuenta con su propia colección de cromos para fomentar la tradición entre los más jóvenes

Presentación del proyecto de colección de cromos de Semana 'Santa CromoSS - Pasión en cada paso' - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 8 (EUROPA PRESS)

La Semana Santa de Cartagena estrena una colección propia de cromos dedicada íntegramente a sus procesiones y patrimonio. 'CromoSS - Pasión en cada paso', es el nombre del proyecto, que se ha presentado ayer sábado en el Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy, en un acto que contó con la presencia de los Hermanos Mayores de las cuatro cofradías y del concejal de Cultura, Ignacio Jáudenes.

Esta iniciativa, que cuenta con el patrocinio principal del Ayuntamiento de Cartagena y la UCAM, nace con el objetivo de fomentar el conocimiento de las hermandades de una forma amena y divertida. Tal y como ha explicado el concejal de Cultura, Ignacio Jáudenes, se trata de una iniciativa "novedosa y transversal" dirigida a todas las edades para fomentar la pasión por nuestra Semana Santa, especialmente entre los más pequeños, y difundir la labor de las cofradías y agrupaciones de una manera sencilla y coleccionable.

La colección está compuesta por un total de 360 cromos únicos, organizados siguiendo el orden cronológico de las procesiones, desde el Viernes de Dolores con la Cofradía del Socorro hasta el Domingo de Resurrección. El álbum incluye además contenidos históricos y 12 cromos especiales concebidos como piezas singulares. Para su elaboración, la Junta de Cofradías ha participado activamente a través de comisionados que han coordinado la selección de imágenes y el enfoque patrimonial del proyecto.

Los sobres podrán adquirirse en las sedes de las cuatro cofradías (Marraja, California, Resucitado y Socorro), que actúan como puntos de venta principales. Además, a partir del próximo martes 10 de febrero, la colección estará también disponible en tres de las tiendas de Puerto de Culturas y a través de la web oficial del proyecto, facilitando así el acceso tanto a los cartageneros como a los visitantes que deseen conservar este recuerdo de la Pasión cartagenera.