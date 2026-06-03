La Semana Santa de Murcia atrajo en 2025 a más de 248.000 turistas y generó un impacto superior a los 30 millones

Imágenes procesionales del Nazareno de la Penitencia y el Ecce-Homo - CARM

MURCIA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Semana Santa de Murcia fue en 2025 uno de los acontecimientos culturales y turísticos más relevantes de la Región, al atraer a más de 248.000 visitantes de fuera de la Comunidad y generar un impacto económico superior a los 30 millones de euros, según ha informado la Comunidad.

La consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen Conesa, ha hecho públicas las cifras durante la presentación del estudio 'La Semana Santa de Murcia como fenómeno económico: visitantes, gasto e impacto', elaborado por la Cátedra de Innovación Turística, impulsada por la Universidad de Murcia y el Instituto de Turismo de la Región.

El estudio, que ha utilizado tecnología big data, ha seguido a más de 13 millones de líneas de telefonía móvil, con cobertura prácticamente censal de la población española y ha analizando los años 2022, 2023, 2024 y 2025, concluye que la Semana Santa del pasado año fue la de mayor capacidad de atracción turística y consolidación económica de toda la serie estudiada.

A los 248.707 turistas llegados desde fuera de la Región se suman 517.269 visitantes procedentes de la propia Comunidad de Murcia. Las principales provincias de origen fueron Alicante, Madrid, Valencia, Barcelona y Almería, destacando Alicante como principal mercado de proximidad y Madrid como el mayor mercado nacional de media distancia.

El estudio diferencia entre impactos directos --gasto en hoteles, restauración, comercio, transporte y ocio), impactos indirectos (efectos sobre proveedores y cadenas de suministro-- e inducidos, derivados del consumo asociado al empleo y actividad generados por el evento.

Si al impacto económico total de la Semana Santa de Murcia, superior a 30 millones de euros, se suman los datos de Lorca (19,9 millones) y Cartagena (21,4 millones), las Semanas Santas de las tres ciudades más pobladas de Región alcanzan conjuntamente un impacto económico superior a 71 millones de euros.

Conesa ha subrayado el creciente poder de atracción de esta celebración, "que propone una experiencia integral que trasciende las procesiones y desfiles, incluyendo tradición, cultura, gastronomía y otro tipo de experiencias turísticas, y que expande sus beneficios no sólo a las ciudades, sino también al conjunto de la Costa Cálida y otros destinos regionales".

RESTAURACIONES

El acto de presentación del estudio, celebrado en el Centro de Restauración de la Comunidad Autónoma, ha servicio para dar a conocer la inmediata rehabilitación de cuatro destacadas esculturas debidas a Francisco Salzillo, Nicolás de Bussy y Santiago Baglietto vinculadas a parroquias y cofradías de la ciudad de Murcia.

Las obras ingresadas son la talla de San Bartolomé, titular de la parroquia del mismo nombre, obra de vestir realizada por Francisco Salzillo en 1768 y enlenzada en el taller de Sánchez Araciel a finales del siglo XIX; el Ecce Homo del paso del Pretorio, de la Cofradía de la Preciosísima Sangre, labrado en 1699 por Nicolás de Bussy; la Purísima Concepción, conocida como 'de los carniceros', atribuida también a Salzillo y fechada en 1782; así como la imagen de Jesús Nazareno de la Penitencia, perteneciente a la parroquia de San Pedro y realizada por el escultor genovés Santiago Baglietto en el año 1817.

Conesa ha destacado que "estas piezas representan algunos de los capítulos más importantes de la escultura murciana y reflejan la evolución artística de nuestra escuela imaginera desde el pleno barroco hasta el clasicismo del siglo XIX".

La consejera ha subrayado que el Centro de Restauración "continúa consolidándose como una institución de referencia nacional en la conservación y restauración de escultura en madera policromada, gracias al trabajo técnico y científico que desarrolla sobre piezas de enorme valor patrimonial y devocional".

Las cuatro esculturas serán sometidas a un proceso de estudio y análisis técnico previo, con el objetivo de determinar las mejores soluciones de intervención para garantizar su correcta conservación y recuperación.

Asimismo, ha destacado que, con estas actuaciones, "el Gobierno regional refuerza su compromiso con la conservación y puesta en valor del patrimonio cultural de la Región de Murcia, preservando un legado artístico que constituye una parte esencial de la historia y la identidad de la ciudad de Murcia y de toda la Comunidad Autónoma, y que en el caso de las esculturas del Ecce Homo y el Nazareno de la Penitencia son parte esencial de la Semana Santa murciana".