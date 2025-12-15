La Semana Santa de Murcia divulga su patrimonio a través del coleccionable 'Estampas de la Pasión' - PORTAVOZ

MURCIA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Semana Santa de Murcia ha presentado su coleccionable oficial, 'Estampas de Pasión', que está concebido para reforzar la divulgación del patrimonio artístico, histórico y devocional vinculado a una de sus tradiciones más arraigadas. El proyecto busca acercar la riqueza cofrade a públicos de todas las edades durante todo el año y generar espacios de encuentro entre cofrades.

El coleccionable salió a la venta coincidiendo con el puente de la Inmaculada Concepción y ya cuenta con cerca de un millón de estampas distribuidas y más de 3.000 álbumes disponibles. Está formado por un álbum y más de 400 imágenes ilustradas que recogen pasos, titulares, momentos emblemáticos y rincones vinculados a las distintas cofradías murcianas, según informaron fuentes de Portavoz en una nota de prensa.

Las fotografías han sido realizadas por profesionales de referencia en el ámbito de la Semana Santa murciana, entre ellos Mariano Egea, Jorge Martínez Reyes y Joaquín Bernal Ganga, lo que garantiza un tratamiento visual "riguroso, sensible y de alto valor documental y artístico2, han explicado. La colección destaca también por la puesta en valor del patrimonio escultórico que otorga a Murcia reconocimiento nacional e internacional.

UNA INICIATIVA DIGITAL CON VOCACIÓN DIDÁCTICA Y EVANGELIZADORA

Cada estampa incorpora un código QR que enlaza a una plataforma digital con información ampliada sobre cada obra, su contexto, su significado y el pasaje bíblico al que remite. Esta combinación de formato tradicional y tecnología la convierte en una herramienta accesible para familias, docentes y visitantes.

El objetivo principal del proyecto, único en el ámbito nacional, es divulgar y poner en valor la Semana Santa de Murcia, creando además puntos de encuentro entre cofrades de distintas generaciones y fortaleciendo el vínculo comunitario durante todo el año.

El coleccionable puede adquirirse en puntos estratégicos de la ciudad, en las sedes de las cofradías y a través de la web oficial: estampasdelapasion.com.

El acto ha contado con la participación de Francisco Javier Cortés Pastor, promotor del proyecto; José Ignacio Sánchez Ballesta, presidente del Real Cabildo Superior de Cofradías de Murcia; Diego Avilés Correas, concejal de Cultura e Identidad; y Luis Alberto Marín González, consejero de Economía y Hacienda del Gobierno regional y recientemente nombrado Nazareno del Año 2026.

La iniciativa está impulsada conjuntamente por Estampas de la Pasión y el Real Cabildo Superior de Cofradías, con el respaldo del Ayuntamiento de Murcia, a través de la concejalía de Cultura e Identidad, y del Gobierno regional.