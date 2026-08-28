La serie 'Toda la verdad sobre mis mentiras', rodada en la Región con el apoyo de Cultura, ya se puede ver en Netflix

Archivo - Imagen de la serie 'Toda la verdad sobre mis mentiras' con una escena en Mazarrón facilitada por Netflix - NETFLIX - Archivo

MURCIA, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La miniserie 'Toda la verdad sobre mis mentiras', basada en la novela homónima de Elísabet Benavent y rodada en la Región de Murcia en junio del año pasado con la colaboración de la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes, se puede ver desde este viernes en Netflix a nivel global.

La Región de Murcia Film Commission, junto con la film office del Ayuntamiento de Mazarrón, facilitó la grabación en las playas de Percheles, Rihuete y Bahía, así como en las calas de Bolnuevo.

El Hotel Bahía, un supermercado y varias carreteras entre Mazarrón y Lorca también aparecen como escenarios de la trama de esta adaptación de Netflix, realizada en colaboración con Plano a Plano, que se rodó entre el 2 y el 19 de junio del año pasado.

'Toda la verdad sobre mis mentiras' está protagonizada por Daniel Ibáñez, Itziar Manero, Ricardo Gómez, Brays Efe, Lucía de la Fuente y Clara Sans, entre otros.

La adaptación de Netflix de la novela cuenta con la propia autora, Elísabet Benavent, y Ángel Armada y Marina Pérez como productores ejecutivos.

César Benítez es el productor y María Togores dirige la miniserie junto a Marina Pérez, quien también está a cargo del guion junto con Montaña Marchena.

La miniserie narra la historia de Coco y Marín, dos amigos que viven juntos desde hace años. Con su pandilla al completo, están a punto de emprender un viaje en caravana para celebrar la despedida de soltera de su amiga Blanca. Lo que debería ser una aventura de exaltación de la amistad se convierte en una bomba de relojería cuando poco a poco empiezan a desvelar los secretos que se esconden entre ellos.