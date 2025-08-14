El Servicio Municipal de Teleasistencia de Murcia atiende a 3.500 personas

Dispositivo del servicio de teleasistencia de Murcia - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

Refuerza su tecnología para anticiparse a las necesidades de los usuarios

MURCIA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Municipal de Teleasistencia del Ayuntamiento de Murcia presta atención en la actualidad a un total de 3.495 personas, la mayoría mujeres mayores de 80 años, aunque en los últimos años se ha incrementado la demanda entre los hombres y los menores de esa edad, que ya representan el 40% de los usuarios.

Este servicio municipal se basa en "un modelo de atención personalizada, proactivo, predictivo y diseñado para detectar riesgos y necesidades de forma anticipada", según informaron fuentes municipales en un comunicado.

Para ello, se adapta la intervención a cada usuario mediante planes individuales que recogen las prestaciones y respuestas necesarias según su nivel de riesgo y su situación sociofamiliar.

"Queremos que nuestros mayores y personas en situación de vulnerabilidad sepan que no están solas. El Servicio de Teleasistencia es mucho más que un botón de ayuda: es compañía, es seguridad y es prevención", ha explicado la concejala de Bienestar Social, Familia y Salud, Pilar Torres.

En la actualidad hay instalados 1.756 dispositivos complementarios, entre los que destacan detectores de humo (996) y gas (304); de presencia (123); de caídas (153); de monóxido de carbono (24); adaptadores de medallón (12) y un dispositivo para personas con dificultades de comunicación.

Además, 126 personas cuentan con teleasistencia móvil para recibir el servicio fuera de casa y 17 disponen de geolocalizador, destinado a usuarios con deterioro cognitivo inicial que mantienen cierta autonomía.

Por otro lado, el servicio también ofrece la plataforma de ejercicio cognitivo, dirigida a personas con vulnerabilidad de sufrir cierto deterioro debido a sus características psicosociales, que viven solas y tienen baja relación sociofamiliar. Actualmente disponen de esta plataforma dos personas.

Torres, acompañada por el presidente de la Junta Municipal de Aljucer, José Gómez, representantes del servicio de Teleasistencia y de la jefa de Bienestar Social de los Servicios Sociales municipales, Consuelo García, ha visitado a Josefa Martínez Frutos, usuaria del servicio en esta pedanía, que vive con su hijo, su nuera y su nieto.

Josefa, que requiere cuidados de atención personal y utiliza andador, pasa las mañanas en el salón y durante las tardes suele dar pequeños paseos acompañada de sus familiares.

"Ella representa a tantas mujeres mayores de nuestro municipio que, con el apoyo del servicio de teleasistencia, pueden seguir viviendo en su hogar, con dignidad, compañía y seguridad. Su historia nos anima a seguir mejorando cada día", ha señalado la edil.

PREVENCIÓN Y ENVEJECIMIENTO ACTIVO

El servicio incluye planes especiales como el de actuación ante fenómenos meteorológicos adversos, que este verano se mantiene activo desde el 16 de mayo hasta el próximo 30 de septiembre por temperaturas extremas.

También cuenta con un protocolo de prevención y detección de maltrato y otro de prevención de suicidio, que en julio atendieron a una media de 40 personas con distintos niveles de riesgo.

Además, se desarrollan las 'Aulas de Experiencia' en centros municipales de Servicios Sociales para fomentar el envejecimiento activo y saludable.

En 2025 se han celebrado nueve sesiones sobre autonomía, prevención de caídas, vida activa, buen humor o entrenamiento cognitivo, y se prevén tres más antes de final de año. "La teleasistencia también es promoción de la salud. Queremos que nuestros usuarios participen, aprendan, socialicen y se mantengan activos física y mentalmente", ha destacado la concejala.