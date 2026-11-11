El Servicio Municipal de Vacunación de Murcia ofrece cita previa para inmunizarse frente a la gripe y la Covid-19 - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Municipal de Vacunación del Ayuntamiento de Murcia ofrece cita previa para administrar las vacunas frente a la gripe y la Covid-19 a los colectivos para los que está recomendada la inmunización, entre los que figuran los mayores de 60 años, los menores de entre 6 meses y 11 años, las mujeres embarazadas, las personas con factores de riesgo y determinados profesionales esenciales.

La campaña de vacunación continúa en el municipio con la incorporación progresiva de los grupos prioritarios antes de los meses de mayor circulación de los virus respiratorios, según ha informado el Consistorio murciano.

La campaña comenzó en septiembre en los centros residenciales de personas mayores y con discapacidad y se extendió posteriormente al resto de colectivos recomendados. Desde finales de ese mes también se desarrolla la vacunación infantil frente a la gripe en los centros educativos, dirigida a niños escolarizados desde los 2 años hasta 6º de Primaria.

Entre los grupos prioritarios se encuentran también los profesionales sanitarios y sociosanitarios, docentes, miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, bomberos y personal de Protección Civil. Asimismo, se recomienda la vacunación de convivientes y cuidadores de personas vulnerables para reducir el riesgo de transmisión.

La vacuna frente a la Covid-19 se administra de forma simultánea a la de la gripe a los mayores de 70 años, embarazadas, residentes en centros de mayores o de personas con discapacidad y otros grupos de riesgo establecidos por las autoridades sanitarias.

Las personas incluidas en los colectivos recomendados pueden solicitar cita en el Servicio Municipal de Vacunación, ubicado en el Jardín del Salitre. Además, 52 centros de salud y consultorios del municipio disponen de vacunas para facilitar el acceso a los vecinos de las pedanías.

El personal sanitario también revisa el calendario vacunal de cada usuario y puede ofrecer otras inmunizaciones recomendadas en función de la edad o la situación clínica, como las vacunas frente al herpes zóster, el neumococo o el tétanos-difteria.

La cita previa puede solicitarse a través de la web municipal y de la aplicación 'TuMurcia'.