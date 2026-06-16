El servicio regional de atención temprana mejora la autonomía de más de 600 menores con discapacidad

Acto celebrado con motivo del Día Nacional de la Atención Temprana - CARM

MURCIA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El servicio regional de atención temprana mejora la autonomía y la calidad de vida de más de 600 menores con discapacidad, a los que proporciona el apoyo especializado que necesitan, según ha informado la Comunidad.

En la actualidad, más de 6.300 menores de 0 a 6 años de la Región reciben este servicio de forma gratuita, gracias a la continua ampliación de la red pública regional, dotada con una financiación que supera los 26 millones de euros anuales.

La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, ha presidido este martes el acto conmemorativo del Día Nacional de la Atención Temprana, en el que ha destacado que "no solo es fundamental para prevenir o tratar problemas en el desarrollo evolutivo de cualquier menor de 0 a 6 años, también juega un papel fundamental para las personas con discapacidad, porque facilitamos su desarrollo cognitivo, potenciando sus habilidades motoras o del lenguaje a partir de una intervención temprana".

En ese acto, varias familias han compartido su experiencia y la mejora que ha supuesto este servicio para sus hijos e hijas.

El padre de María, una niña de 8 años que nació con el síndrome de Crouzon, ha resaltado que la atención temprana ha sido esencial desde sus primeros meses de vida.

María tuvo que someterse a una intervención que requería ponerle una máscara cráneo-facial. La atención psicológica fue clave en ese momento y un equipo profesional incluso creó un cuento para ella, 'La corona de María', para reducir el impacto que podría suponer esta intervención.

También han compartido sus experiencias las familias de Claudia y Jorge, dos hermanos de 2 años y 7 meses, y de Teresa, de 3 años, con síndrome de Down.

El apoyo especializado desde sus primeros días de vida ha permitido que desarrollen sus capacidades, en un trabajo junto con sus familias, sin el que los menores no podrían desarrollar aspectos como el lenguaje.

Durante el acto, que ha contado con la asistencia de los alcaldes de Blanca, Fortuna, Las Torres de Cotillas, Pliego y Puerto Lumbreras, así como de los representantes de las entidades especializadas que gestionan los Centros de Desarrollo Infantil y Atención Temprana, la consejera les entregó una placa que acredita que forman parte de esta red regional, conformada por 74 centros, 57 concertados y 17 conveniados con el Instituto Murciano de Acción Social, IMAS, en 29 municipios.

Ruiz les ha agradecido su colaboración, "porque nos permite prestar el apoyo necesario a las familias que necesitan este servicio esencial para mejorar la calidad de vida de sus hijos e hijas. Una atención a la que acceden de forma gratuita, que incluye un acompañamiento profesional para que los padres cuenten con los recursos necesarios que faciliten la mejor integración familiar, educativa y social de los menores".

AVANCES DE LA ATENCIÓN TEMPRANA EN LA REGIÓN

La red pública regional de atención temprana cuenta desde este año con tres municipios más, San Pedro del Pinatar, Santomera y Fuente Álamo, donde anteriormente no existía ningún centro concertado. Desde 2026, las familias de esos municipios, y de sus 27 pedanías, que necesiten este servicio disponen de un centro más cerca de sus hogares.

El último incremento de sesiones de atención temprana aprobado por el Gobierno regional, más de 80.000, ha permitido superar las 760.000 sesiones, ampliando la inversión en más de 2 millones de euros.

Así, el total de financiación destinado a este servicio, 26 millones, se ha quintuplicado respecto al que se destinaba en 2021, antes de la aprobación de la Ley Regional de Atención Temprana, cuando la inversión era de 5 millones de euros.