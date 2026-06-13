Los servicios de emergencia intervienen en un accidente ferroviario cerca de Alumbres que no deja heridos - 112 REGIÓN DE MURCIA

MURCIA 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de emergencia han intervenido este viernes en un accidente ferroviario a la altura del paso a nivel de los Partidarios, cerca de Alumbres (Cartagena), que no ha dejado heridos, ha informado el 112 Región de Murcia.

A las 19.41 horas, una furgoneta ha sido arrollada por un tren FEVE, quedando con muchos daños materiales en la parte frontal. El conductor del vehículo, único ocupante, presentaba una fuerte crisis de ansiedad.

Hasta el lugar se han desplazado inmediatamente la Guardia Civil, bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Cartagena y dos ambulancias de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061. No hay ningún pasajero del tren herido.

Los facultativo del 061 han atendido in situ al conductor de la furgoneta, que presenta fuerte crisis de ansiedad y no ha precisado traslado a un centro sanitario.