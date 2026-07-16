Servicios de emergencia trabajan en el incendio de una nave industrial con productos inflamables en Lorca

Lugar donde se ha registrado el incendio - 1-1-2 RM

LORCA (MURCIA), 16 (EUROPA PRESS)

Servicios de emergencia trabajan en la extinción de un incendio declarado este jueves en una nave del Parque Industrial Saprelorca, en Lorca (Murcia), según informa el Centro de Coordinación de Emergencias.

El Teléfono Único de Emergencias '1-1-2' ha recibido una alerta a las 15.21 horas sobre la presencia de fuego en estas instalaciones dedicadas a la fabricación de tubos que albergan además productos inflamables en su interior.

La combustión ha originado una gran columna y ha provocado varias explosiones por botes de pintura. Existe además riesgo de que el fuego se propague hacia otras naves industriales y una estación de servicio próxima.

La empresa ha sido desalojada y por el momento no constan personas heridas como consecuencia de este suceso.

En el operativo participan efectivos de los Bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia, personal del Servicio de Emergencias Municipal, patrullas de la Policía Local y de la Guardia Civil, operarios de Mantenimiento de Carreteras por la cercanía de la autovía A-7 y una ambulancia del 061 en prevención.

El fuego ya se encuentra controlado, aunque los equipos permanecen en la zona para realizar tareas de refrigeración de la estructura, extinción definitiva y protección de los inmuebles colindantes.