Servicios de emergencia trabajan en un incendio de vegetación próximo a viviendas y un colegio en Cieza

Lugar donde se ha producido el incendio - 1-1-2 RM

CIEZA (MURCIA), 16 (EUROPA PRESS)

Servicios de emergencia de la Región de Murcia trabajan en la extinción de un incendio de vegetación declarado en la avenida Máquina Fija, en el término municipal de Cieza, al lado del colegio Cristo Crucificado y de la ermita.

Como medida preventiva, los agentes de la Policía Local de Cieza coordinan el desalojo de los residentes de las viviendas que se encuentran más próximas al foco, según informa el '1-1-2'.

En el operativo participan agentes medioambientales, brigadas forestales, bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia, el helicóptero MU-020 de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias, patrullas de la Policía Local, efectivos de la Guardia Civil y operarios del servicio de Mantenimiento de Carreteras.

Las autoridades recomiendan a la población que evite los desplazamientos por la zona afectada, no acercarse al incendio, extremar la precaución al circular por la carretera RM-B19 debido a la presencia de humo y cumplir en todo momento las instrucciones de los servicios de intervención.