Servicios de emergencias atienden un incendio en Molina de Segura

Incendio en la Rambla de Las Monjas, en Molina de Segura - CENTRO DE COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS RM

MURCIA 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

Servicios de emergencias han intervenido en un incendio forestal en la Rambla de Las Monjas, en la zona conocida como Avenida Casa Ros, en el término municipal de Molina de Segura, según han informado fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias de la Región de Murcia.

El teléfono único de emergencias ha recibido, sobre las 11.56 horas del sábado, numerosas llamadas alertando de un incendio en el que personal del Plan Infomur para la lucha contra los incendios forestales ha intervenido.

En una primera instancia acudió Policía Local, que solicitó la presencia de efectivos de extinción de incendios al comprobar que el fuego crecía rápidamente y afectaba a una zona de parcelas y rambla próxima a viviendas. Debido a la cercanía a las edificaciones y a lo aparatoso del humo y de las llamas, se registraron multitud de avisos por parte de los ciudadanos.

Para las labores de control y extinción se desplegaron Brigadas forestales de defensa contraincendios, helicóptero de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias y efectivos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia con dos vehículos cisterna.

La proximidad de las llamas a las líneas de electricidad obligó a realizar el corte del suministro eléctrico en la zona, quedando interrumpido temporalmente para los vecinos hasta la finalización de los trabajos aéreos. Finalmente, sobre las 21.38 horas se ha dado por extinguido.