Sindicato Médico de Murcia exige mejoras laborales y el cumplimiento de acuerdos en la Consejería de Sanidad

MURCIA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Médico de la Región de Murcia (CESM) ha "exigido" este miércoles en una concentración ante la Consejería de Sanidad "un cambio normativo que permita la creación de un Estatuto propio de la profesión médica" y "una reclasificación profesional justa, acorde a los años de formación y a la responsabilidad clínica, ética y jurídica" que asumen los médicos.

"Estamos en huelga a nivel nacional porque el problema de fondo es legislativo. Necesitamos un marco específico donde los médicos podamos negociar nuestras condiciones laborales como colectivo diferenciado, acorde a nuestra formación y a nuestra responsabilidad", según ha informado el Sindicato Médico.

Además, ha "exigido" medidas a nivel autonómico, como "una jornada digna, comparable a la del resto de profesionales del Sistema Nacional de Salud, ajustada a criterios de salud laboral, seguridad clínica y conciliación".

"No queremos jornadas interminables. No queremos semanas de 60 o 70 horas normalizadas como si fueran inevitables. No queremos 800, 900 o 1.000 horas anuales de actividad complementaria impuesta", ha reclamado el Sindicato Médico.

Asimismo, ha exigido "protección económica real en la incapacidad temporal" y que "la maternidad no penalice salarialmente a ninguna médica".

El Sindicato Médico también ha reclamado "un acuerdo claro y justo de sustituciones" y "equidad en la jornada de todos los dispositivos de urgencias de la Región de Murcia".

Además, ha "exigido el cumplimiento íntegro de los acuerdos firmados" en Atención Primaria, como "cupos máximos de 1.250 tarjetas en medicina de familia y 900 en pediatría, con agendas ajustadas", así como "una subida del 12% en 2024 y del 10% en 2025 sobre toda la actividad complementaria anual que realiza el médico fuera de su jornada ordinaria".

Por último, el Sindicato Médico ha "exigido una convocatoria extraordinaria inmediata de carrera profesional" para los facultativos.