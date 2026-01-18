Un sistema avanzado de mediciones velará por la protección del medio ambiente y la sostenibilidad en Murcia

MURCIA 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia, a través de la Concejalía de Planificación Urbanística, Huerta y Medio Ambiente, continua en su apuesta por la mejora y protección medio ambiente urbano, el descanso de los vecinos y la calidad de vida de los ciudadanos del municipio.

Unos de los avances en esta materia es el contrato de mantenimiento e instalación de los equipos de medición utilizados en las inspecciones ambientales y en los estudios municipales sobre ruido, vibraciones y contaminación lumínica, y cuyos pliegos fueron aprobados recientemente en Junta de Gobierno para su próxima licitación.

El contrato, que cuenta con un presupuesto total de 526.421,18 euros y una duración de cuatro años, pretende garantizar que todos los equipos de medición que son fuente de datos para la elaboración de los Mapas Estratégicos de Ruido, los Planes de Acción y las inspecciones ambientales, se mantengan en condiciones óptimas de funcionamiento, verificación y calibración según la normativa estatal de metrología.

El concejal de Planificación Urbanística, Huerta y Medio Ambiente, Antonio Navarro, ha destacado "la importancia de un correcto mantenimiento de todos estos equipos para poder contar con datos fiables y tomar decisiones basadas en información real y precisa".

COMPROMISO CON UN MUNICIPIO MÁS SALUDABLE

Con este contrato el Ayuntamiento refuerza los medios y equipamiento necesarios para mejorar el control de la contaminación acústica y lumínica; reducir molestias vecinales; proteger la salud pública y la calidad de vida; cumplir con la normativa estatal y municipal en materia de medio ambiente urbano, y seguir avanzando en la transformación digital y la monitorización inteligente a través del proyecto SmartCity.

La licitación se divide en cuatro lotes. El primero de ellos incluye la instalación y mantenimiento de las dos estaciones portátiles de monitorización acústica en continuo, por un importe total de 110.105,24 euros, así como la instalación y desinstalación de estaciones acústicas portátiles, su calibración, verificación, mantenimiento, reparaciones y transmisión de datos.

Estas estaciones se usan para estudios acústicos específicos como zona amplia de afluencia de terrazas y de tráfico, apoyo a los Mapas de Ruido y seguimiento de Planes de Acción, entre otras.

El lote 2 se refiere al Mantenimiento y calibración de cinco sonómetros y cuatro calibradores de mano, por un importe total de 48.100,98 euros. Abarca la verificación metrológica, calibración y reparación de los sonómetros y calibradores utilizados por los técnicos en inspecciones ambientales presenciales más concretas como es la identificación de la emisión de ruido en un determinado momento, incluyendo sustitución de componentes y verificaciones posteriores.

El lote 3, de mantenimiento de otros equipos no sonométricos, tiene un importe total de 24.917,48 euros y contempla el mantenimiento de un equipo de: anemómetro, termoanemómetro, medidor de vibraciones y luxómetros/luminancímetros. Son instrumentos esenciales para valorar condiciones meteorológicas, evaluar vibraciones en interiores y controlar la intrusión lumínica.

En definitiva equipos que principalmente se usan para medir la vibración de zonas de pasos de trenes, y de más afluencia de camiones y autobuses en determinadas zonas de la ciudad, así como la medición de la contaminación (intrusión) lumínica.

Finalmente, el lote 4, para el mantenimiento de las estaciones fijas de monitorización acústica y meteorológica de la plataforma SmartCity, tiene un importe total de 343.297,48 euros, e incluye la verificación, reparación y mantenimiento de las cerca de 60 estaciones fijas distribuidas por todo el municipio.

Estas forman parte de la red digital de monitorización continua y permiten disponer de datos acústicos y meteorológicos en tiempo real. Estas estaciones se encuentran distribuidas por todo el municipio, principalmente asociadas a los núcleos de población, monitorizando tanto zonas más sensibles como áreas sanitarias, residenciales, y otras que presentan ejes estructurantes de tráfico (Ronda Norte, Ronda Sur).

Se contará con un total de diez Sonómetros tipo 1, de alta precisión (0,5 dB de error máximo), con estación meteorológica incorporada, y homologados para la medición directa de ruido procedente de actividades, así como para la elaboración de mapas acústicos como los estratégicos o debidos al ocio. Los 50 Sonómetros restantes son tipo 2, de menor precisión (1,0 dB de error máximo), orientados a complementar las mediciones de ruido ambiental y chequeo de los modelos de mapas acústicos.

UN CONTRATO CLAVE PARA GARANTIZAR UN ENTORNO SALUDABLE

Gracias a este contrato se asegura su correcto mantenimiento y fuente de datos real de estos equipos avanzados que el Consistorio utiliza para elaborar informes y estudios técnicos que sirven de base para la planificación y las decisiones municipales en materia ambiental, como son los Mapas Estratégicos de Ruido, los Planes de Acción, el Mapa de Ruido de Ocio y el seguimiento de las Zonas de Protección Acústica Especial (ZPAE).

En definitiva, estos instrumentos permiten: controlar la contaminación acústica en zonas conflictivas, evaluar vibraciones en interiores de edificios según normativa estatal, medir contaminación lumínica y verificar el cumplimiento del reglamento de alumbrado exterior, realizar inspecciones ambientales, emitir informes técnicos y dar soporte a la actualización de Mapas de Ruido, y monitorizar en continuo los datos acústicos y meteorológicos de la plataforma SmartCity.

Con este contrato para los próximos cuatro años el Ayuntamiento "reafirma su compromiso con la protección del medio ambiente, asegurando la disponibilidad de datos fiables y continuados sobre la contaminación acústica, lumínica y vibratoria; y con el descanso y bienestar de la ciudadanía, permitiendo actuar con rigor en zonas con problemas de ruido, diagnosticar situaciones conflictivas y aplicar medidas correctoras efectivas", indican fuentes municipales.

Del mismo modo, se puesta por la mejora continua de la planificación urbana, ya que los equipos permiten actualizar periódicamente el Mapa Estratégico de Ruido, el Mapa de Ruido de Ocio, los Planes Zonales, y las Zonas de Protección Acústica Especial (ZPAE).