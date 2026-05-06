El sistema de recogida de enseres 'Un solo día' llega este jueves a nuevas pedanías de Murcia

La implantación va acompañada de una campaña de concienciación ciudadana - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 6 May. (EUROPA PRESS) -

El sistema municipal de recogida de enseres voluminosos 'Un Solo Día' del Ayuntamiento de Murcia comienza este jueves a funcionar en las pedanías de Puente Tocinos, El Raal, Llano de Brujas y Santa Cruz.

La ampliación se produce tras los resultados obtenidos en su fase inicial, donde el sistema ya está implantado en pedanías como Beniaján, Torreagüera, Los Dolores, Los Ramos, Barrio del Progreso, San José de la Vega y Algezares, con el objetivo de ofrecer una alternativa más eficiente y sostenible, evitar acumulaciones en la vía pública y mejorar la imagen de los barrios y pedanías, según han informado desde el Consistorio.

De este modo, a partir de este jueves, los vecinos de estas pedanías deberán depositar muebles y enseres los jueves entre las 20.00 y las 23.00 horas junto a los puntos de contenedores. La recogida se realizará los viernes, lo que permitirá una retirada más rápida y evitará la acumulación prolongada de residuos en la vía pública.

Este sistema elimina la necesidad de avisos previos y facilita una recogida más organizada y eficaz, optimizando las rutas del servicio y reduciendo molestias. Además, contribuye a fomentar hábitos más responsables entre la ciudadanía.

En las pedanías donde el sistema ya estaba implantado, se mantiene el calendario actual: depósito los martes en el mismo horario y recogida los miércoles.

CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN CIUDADANA

La implantación va acompañada de una campaña intensiva de concienciación ciudadana, con brigadas cívicas desplegadas en zonas de gran afluencia como colegios y mercadillos, así como la instalación de cartelería informativa en contenedores y comercios locales, en colaboración con las juntas municipales y con la supervisión de la Policía Local.

Este servicio no incluye restos de poda, escombros ni aparatos con gases CFC, como frigoríficos o aires acondicionados, que deben depositarse en el Ecoparque. Para información o consultas, continúa disponible el teléfono gratuito 900 511 133 en aquellas zonas donde el servicio aún no está implantado.

8.000 TONELADAS RECOGIDAS EN 2025

En 2025 se recogieron más de 8.000 toneladas y en lo que va de 2026 ya se han superado las 2.000. En este contexto, el programa 'Un Solo Día' ha permitido canalizar más de 750 toneladas de forma planificada en su primera fase.

El tratamiento de los residuos se realiza en el Complejo Medioambiental de Cañada Hermosa, donde los materiales reciclables se recuperan y el resto se transforma en combustible sólido recuperado, avanzando hacia un modelo de economía circular y residuo cero.