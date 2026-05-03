El SMS y la Asociación Española contra el Cáncer suscriben un acuerdo para mejorar la calidad de vida de los pacientes

MURCIA 3 May. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Murciano de Salud (SMS) y la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) han suscrito un convenio de colaboración con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas con cáncer en fases avanzadas o al final de la vida, así como la de sus familias.

El convenio tiene como finalidad principal establecer un marco de actuación para el apoyo a pacientes con cáncer, con especial énfasis en aquellos en fase avanzada o final de vida.

Los equipos de la AECC, formados por psicólogos y trabajadores sociales, realizan labores de acompañamiento y atención a pacientes ingresados en los hospitales de la Región, ayudando a mitigar el impacto psicológico de la enfermedad.

Este acuerdo se aplicará inicialmente en varias áreas sanitarias de la Región de Murcia y prevé una atención integral que no solo cubre aspectos médicos, sino también el apoyo psicológico, social y emocional. En concreto, las actuaciones van orientadas a la mejora de la calidad de vida de las personas afectadas por el cáncer en las áreas sanitarias Murcia Oeste, Cartagena, Vega Media, Murcia Este y Mar Menor.

La AECC ofrecerá servicios como atención psicológica, acompañamiento en el domicilio, apoyo en el duelo y orientación social, tanto de forma presencial como telemática. Por su parte, el SMS facilitará la identificación de pacientes que necesiten este tipo de apoyo, siempre con su consentimiento, y coordinará el seguimiento conjunto de los casos con los equipos de la asociación.

El convenio también incluye actividades de formación para profesionales, acciones informativas para la población y la promoción de los cuidados paliativos. Todo ello se realizará garantizando la confidencialidad de los datos personales y respetando la normativa vigente.

Este acuerdo, que tendrá una duración inicial de dos años, no implica coste económico para el sistema sanitario público y refuerza la colaboración entre instituciones para ofrecer una atención más humana y completa a los pacientes oncológicos.