El SMS avanza hacia una gestión sanitaria basada en resultados y valor para el paciente

El taller define las bases de una estrategia de medición de resultados en salud. - CARM

MURCIA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Murciano de Salud (SMS) trabaja en la definición de una estrategia para medir los resultados en salud, conocer mejor el valor generado por la asistencia e incorporar esa información a la gestión y la toma de decisiones.

Este ha sido el objetivo del Taller Amphos Murcia, celebrado la pasada semana con la colaboración de la biofarmacéutica AbbVie y la consultora World Health Management. La jornada combinó una aproximación a la medicina basada en valor con un trabajo práctico sobre liderazgo, prioridades, equipos, indicadores y modelos estandarizados de recogida de datos.

En la reunión participaron el presidente de la Sociedad Española de Directivos de la Salud (Sedisa) en la Región de Murcia y director gerente del Área de Salud II del SMS, José Sedes, el gerente del Área de Salud VIII (Los Arcos del Mar Menor), Rafael Gomis, la gerente del Área de Salud IV (Noroeste) del SMS, Juana Fernández, el presidente de la Sociedad Murciana de Calidad Asistencial, Julián Alcaraz, y el responsable de Innovación del SMS, Gorka Sánchez.

El planteamiento abordado responde a un cambio de enfoque especialmente relevante para la gestión sanitaria: medir para conocer, comparar y mejorar. Los asistentes compartieron la necesidad de seguir trabajando con orientación a identificar el valor de los recursos, porque hay un uso limitado de los resultados en la toma de decisiones y existen dificultades relacionadas con la estandarización, homogeneización y explotación de los datos.

TRABAJO COMÚN PARA EL SMS

Los participantes plantearon avanzar hacia un modelo homogéneo y transparente, con prioridades y mínimos de medición, indicadores compartidos e integración de la información en la historia clínica electrónica.

Se discutió sobre cómo la incorporación de PROMs y PREMs (cuestionarios estandarizados) permitirá recoger directamente los resultados y experiencias comunicados por los pacientes y orientar la atención hacia lo que realmente les aporta beneficios.

De este modo, los participantes coincidieron en que el elemento fundamental es impulsar un cambio cultural que convierta la medición de resultados en una herramienta habitual para evaluar y mejorar la práctica asistencial, complementada con indicadores de proceso que ayuden a identificar oportunidades concretas de mejora.

Como conclusión se compartió la importancia de que el SMS continúe trabajando para crear las condiciones necesarias para desarrollar una estrategia propia de medición de resultados en la Región de Murcia y utilizarla como apoyo efectivo a la mejora asistencial.

ACERCA DE AMPHOS

Amphos, Análisis y Mejora de los Procesos Hospitalarios y de Salud, nació de la colaboración entre AbbVie y Sedisa con la aspiración de mejorar la calidad asistencial y contribuir a la eficiencia del sistema sanitario. Su metodología se ha basado en la búsqueda de consensos y en el desarrollo de soluciones generadas por los propios agentes del sistema.

En la séptima edición titulada 'La asistencia sanitaria que queremos en 2025', el trabajo de Amphos dio lugar a 52 objetivos y propuestas, posteriormente sintetizados en 13 líneas estratégicas de transformación, entre ellas la medición de resultados. Estas propuestas apuntan hacia un sistema capaz de evaluar sus recursos por los resultados que producen y de utilizar esa información para mejorar la asistencia.