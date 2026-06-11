El SMS contratará a más de 6.500 profesionales para reforzar la sanidad pública durante el verano

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CARTAGENA (MURCIA), 11 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ha anunciado este jueves en la Asamblea Regional que el Servicio Murciano de Salud (SMS) contratará este verano más de 6.500 profesionales "para garantizar la asistencia sanitaria en todos los puntos de la Región de Murcia durante el periodo estival".

Para ello, el Gobierno regional destina inicialmente más de 37 millones de euros, una inversión que supera en dos millones la del verano pasado.

"Este dispositivo permitirá mantener la actividad asistencial durante meses de elevada demanda y movilidad de población", han señalado desde el Ejecutivo regional.