El SMS dispone de un archivo de imagen médica digital con más de 40 millones de estudios radiológicos

El archivo de imagen médica digital del Servicio Murciano de Salud (SMS) almacena ya 40,6 millones de estudios radiológicos y de medicina nuclear. De ellos, más de 37 millones provienen de la actividad de los servicios de Radiología, mientras que el resto han sido realizados por otros como Dermatología u Oftalmología.

Todos estos estudios e imágenes generadas se guardan de forma inmediata en el repositorio central y se incorporan de forma automática a la historia clínica del paciente; pueden ser consultados con las correspondientes medidas de seguridad por cualquier profesional sanitario del SMS, independientemente de su ámbito (hospital, Atención Primaria, Salud Mental, servicios de Urgencias) o ubicación.

De este modo, los profesionales sanitarios tienen cada vez un acceso más fácil, directo y completo a la información clínica de sus pacientes a la hora de emitir una valoración o diagnóstico, lo que incrementa la seguridad y la calidad del servicio que reciben.

MÁS DE 750.000 ESTUDIOS DE OTROS CENTROS

Actualmente el SMS está usando 1,55 petabytes, "pero nuestra capacidad de almacenamiento está garantizada para cualquier necesidad futura", indicó la gerente del SMS, Isabel Ayala. Durante 2025 se almacenaron 6,1 millones de imágenes digitales, incluyendo las realizadas por centros concertados.

En este sentido, Ayala destacó que "es reseñable que ya disponemos de 756.774 estudios que vienen de los centros concertados y de las imágenes que se migraron desde la Asociación Española contra el Cáncer".