El SMS ha emitido más de 3.400 tarjetas sanitarias de atención preferente para pacientes con necesidades especiales

MURCIA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Murciano de Salud (SMS) ha emitido en sólo un año más del doble de tarjetas sanitarias de Atención Preferente para pacientes vulnerables que el año anterior, al pasar de 1.569 a un total de 3.459, según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

Se trata de una identificación especial que garantiza el derecho de usuarios con trastorno mental grave, entre otros, de estar acompañados en todo momento por parte de su cuidador durante la consulta, debido a sus necesidades especiales.

El SMS comenzó a emitir esta nueva tarjeta, que lleva impresas las letras 'AA', hace cinco años "para que sean bien visibles a los profesionales de hospitales, centros de salud y consultorios de Atención Primaria y centros de especialidades, y no haya dudas de los derechos especiales de estos pacientes", ha explicado la gerente del SMS, Isabel Ayala.

Ayala ha afirmado que "antes de que se decidiera por este nuevo modelo de tarjeta más accesible, los pacientes debían aportar la documentación que les reconocía este derecho, lo que podía crear dificultades por olvido, por ejemplo".

MÁS ACCESIBILIDAD EN LA OBTENCIÓN

Desde octubre de 2024, esta tarjeta se emite directamente en los centros de salud y el usuario la recoge allí mismo. Cuando finaliza la tramitación de la solicitud de atención preferente, este recibe un mensaje de texto en el móvil en el que se le indica que puede pasar a recogerla.

La petición para ser beneficiario de este identificador puede partir del paciente, de su cuidador o del propio facultativo de Atención Primaria, con consentimiento expreso del paciente.

El médico de familia debe corroborar que el paciente reúne los requisitos para obtener la tarjeta 'AA', y en los supuestos en los que el diagnóstico de la enfermedad que padece no conste en su historia clínica, pedirá aportar un informe que acredite que reúne las condiciones para tener acceso a estos derechos.

Una vez comunicado, se expide un documento provisional, de forma que al paciente se le reconoce este derecho desde el primer momento.

Los beneficiarios de la tarjeta de atención preferente son pacientes reconocidos con una discapacidad de Grado III de Dependencia, y que la espera en la asistencia sanitaria les pueda generar un estrés excesivo o perjuicio.

También tienen condiciones especiales en la atención aquellos que padecen discapacidad intelectual o personas con enfermedad mental grave que limita su autonomía.