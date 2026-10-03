El SMS nombra a la doctora Encarna Guillén coordinadora de Medicina Genómica Personalizada y Enfermedades Raras

Encarna Guillén, que trabajará en el hospital Virgen de la Arrixaca, es especialista en Pediatría y Genética Clínica - CARM

MURCIA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Murciano de Salud (SMS) ha nombrado a la doctora Encarna Guillén como coordinadora regional de Medicina Genómica Personalizada y Enfermedades Raras. El SMS refuerza así su apuesta por la prevención, detección precoz y la investigación de las enfermedades raras y poco prevalentes.

El Gobierno regional puso en marcha en abril el nuevo Centro Regional de Enfermedades Raras, una infraestructura estratégica diseñada para mejorar de forma significativa la detección precoz, el diagnóstico y el seguimiento de los pacientes con estas patologías. En la actualidad, más de 86.000 personas padecen una o varias enfermedades raras, lo que representa el 5,1 por ciento de la población de la Comunidad.

Encarna Guillén, que trabajará en el hospital Virgen de la Arrixaca, es especialista en Pediatría y Genética Clínica, con formación en la Universidad de Nueva York (NYU Medical Center) y acreditación por la Asociación Española de Genética Humana (AEGH).

Hasta ahora gestionaba el Área de Genética y coordinaba el Proyecto Únicas del hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. También ha sido jefa de Genética Médica (2014-2022) y jefa del servicio de Pediatría en la Arrixaca (2022-2024). Lidera un grupo de investigación en medicina genómica y enfermedades raras en el IMIB.