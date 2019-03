Publicado 03/03/2019 9:59:52 CET

Comienza el proceso para renovar el contrato, con el que la Comunidad se propone reducir aún más los niveles de radiación

MURCIA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Murciano de Salud (SMS) ha reducido un 35% los niveles de radiación en sus pruebas de imagen médica desde 2015 gracias a la implantación en todos sus hospitales públicos de un sistema de medición integral y centralizado que es pionero y de referencia en toda Europa.

El contrato con la empresa que gestionaba este sistema de medición ha expirado a los cuatro años de su puesta en marcha, tal y como estaba establecido, por lo que la Comunidad ha vuelto a sacar a concurso la gestión del proyecto y se propone reducir aún más los niveles de radiación porque hay un margen de mejora "considerable" gracias a la modernización de los equipos.

Así lo ha hecho saber el jefe de Servicio de Protección Radiológica del Hospital Clínico Virgen de la Arrixaca, Bonifacio Tobarra, quien ha señalado que este proyecto obliga a coordinar a todos los profesionales implicados para estandarizar y optimizar los procedimientos radiológicos.

Además, consta de un sistema informático que permite almacenar y recordar las dosis recibidas por cada paciente en su historia clínica y monitoriza las máquinas radiológicas para detectar anomalías o radiaciones excesivas en caso de producirse.

El doctor Tobarra ha puesto como ejemplo las tomografías de tórax, cuya radiación se puede disminuir sin perder capacidad diagnóstica, de acuerdo con los radiólogos. "Quizá la imagen se vea con un poco más de ruido sin pérdida de resolución, pero no hace dudar al profesional sanitario en cuanto a la observación de la lesión", según Tobarra, quien explica que esto puede conllevar un ahorro importante de dosis.

En declaraciones a Europa Press, Tobarra ha explicado que este programa regional se constituyó hace cuatro años en el SMS liderado por la dirección de Sistemas de Información que dirige su responsable Manuel Escudero, y que cuenta con un área de Imagen Médica a cargo de Carlos Iván García.

Junto a los servicios de física del Hospital Virgen de la Arrixaca y del Área II de Salud, el SMS puso en marcha el proyecto y ahora, por condiciones del contrato, hay que renovarlo. "El SMS ha considerado muy positiva la experiencia acumulada estos cuatro años y se ha conseguido integrar en el sistema de registro de la dosis más de 80 equipos de rayos", según el doctor Tobarra.

No obstante, no todos los equipos se pueden integrar todavía en el sistema, ya que quedan excluidos los que no son directamente digitales y no pueden determinar la dosis de forma automática. Por tanto, hay margen de mejora, según Tobarra.

SISTEMA DE REFERENCIA

Ha destacado que Murcia es la primera comunidad autónoma que ha abordado un programa de estas características desde una perspectiva regional, es decir, integrando a todos los hospitales y centros de especialidades públicos.

Ha señalado que en España también hay iniciativas similares, pero de alcance "mucho más pequeño", circunscritas a un solo hospital o conjunto de clínicas. En Europa, Tobarra explica que también se han registrado iniciativas de tipo regional, sobre todo, en Irlanda, en Suiza y en algún estado alemán.

Por todo ello, la Región de Murcia es actualmente un "referente" a escala europea a este respecto, ya que el proyecto ha sido "muy ambicioso" y ha conllevado un ingente trabajo para estandarizar la definición de los estudios por parte de los radiólogos.

"Hay que tener en cuenta que participan diez hospitales con otros tantos servicios de radiología, y cada uno atiende a sus pacientes con sus recursos disponibles pero también a su escuela y a su forma de trabajar", según Tobarra, quien explica que el sistema les ha obligado a homologar su forma de trabajar.

Estos sistemas de registro permiten establecer comparaciones. Por ejemplo, una tomografía de tórax en Lorca puede conllevar unas dosis muy diferentes de la que se realiza en Cartagena o Murcia. Averiguar esas diferencias obliga a denominar las cosas "del mismo modo" y hacerlas de forma "similar".

El proyecto se ha desarrollado en estos cuatro años por fases, de forma que la primera etapa abarcó la tomografía computerizada, que es "con diferencia" la modalidad radiológica que más contribución de dosis provoca a la población a pesar de no ser "la más frecuente", ya que es responsable del 75% de la dosis médica diagnóstica de la ciudadanía.

En la segunda etapa, el SMS incluyó en el programa los equipos de mamografía digital presentes en todas las áreas de salud y, en tercer lugar, abordó la radiología intervencionista, que afecta a poca población en términos absolutos pero que supone una gran radiación. Esta fase incluye, por ejemplo, las imágenes de hemodinámica, la radiología vascular o neuroradiología.

En una cuarta fase, el SMS incluyó en el sistema las modalidades de radiología convencional, es decir, las placas de tórax, de rodilla, de columna o de cráneo. En este caso, los equipos son más numerosos y variados, porque no todos son digitales, a pesar de que el SMS acaba de incluir 19 salas digitales en la mayoría de áreas de salud, lo que permitirá dar un salto "muy importante" y reducir todavía más las dosis.

A lo largo de estos cuatro años, el SMS ha registrado las dosis de más de un millón de estudios radiológicos, de los cuales 370.000 tomografías, 75.000 mamografías y 38 exploraciones vasculares y de hemodinámica, que han permitido tasar en un 35% la reducción de las dosis a nivel general. De todos los pacientes se incluye en el informe radiológico que consta en su historia clínica las dosis de TAC y mamografías, si las tuviese, en cumplimiento de la nueva directiva europea que entró en vigor en febrero de 2018.

UN ESFUERZO DE COORDINACIÓN

"En muy pocos sitios están en condiciones de cumplir esta normativa de forma sistemática", tal y como valora el doctor Tobarra, quien ha enfatizado que este proyecto tiene un aspecto formativo esencial porque ha obligado a realizar múltiples reuniones para organizar comisiones a escala de cada hospital, en las que participan radiólogos, técnicos de radiología, enfermeros, físicos y representantes de la empresa adjudicataria encargada del sistema.

Tobarra ha manifestado que el sistema ha logrado reducir las dosis de radiación en términos generales. Es frecuente conseguir un descenso "muy acusado" en cuanto un nuevo equipo se conecta al sistema, porque "rápidamente se detectan valores anómalos que obligan a realizar una pequeña investigación".

Rápidamente, los responsables del sistema que detectan esta variación cambian los procedimientos y logran una optimización. No obstante, el doctor Tobarra reconoce que el esfuerzo tiene que ser "continuado" y cuesta "mantenerlo en el tiempo".

Datos recientes apuntan a que se sobrepasan mil exploraciones anuales por cada mil habitantes en la Región, lo que está en consonancia con los países desarrollados, según Tobarra. Ha aclarado que el riesgo asociado a la irradiación que recibe la población "es muy bajo", casi despreciable a título individual en relación a los beneficios que se consiguen con el diagnóstico médico, pero sigue siendo "la primera causa de radiación de la población en el mundo occidental", motivo por el que "hay que hacer esfuerzo para reducirlo".

"La prueba está justificada si se cumplen los requisitos de que el estudio ayuda al diagnóstico y a evaluar el tratamiento", según el doctor Tobarra.

La normativa, efectivamente, permite hacer la prueba si está justificada, pero insta a realizarla con la menor dosis posible y obliga a optimizar el estudio. En tercer lugar, la UE exige utilizar niveles de referencia de las dosis para las exploraciones típicas en función de las características del paciente (peso, edad...).