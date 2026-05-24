Una solución desarrollada en la Región recibe un premio nacional por impulsar el comercio local con IA

La empresa tecnológica Neuromobile ha desarrollado esta herramienta, denominada FIEL, que se basada en Inteligencia Artificial y está orientada a mejorar la dinamización y fidelización del comercio local - CARM

MURCIA 24 May. (EUROPA PRESS) -

Una solución que aplica la inteligencia artificial y que se basa en la experiencia acumulada a través de proyectos impulsados por la Dirección General de Impulso al Comercio, Innovación Empresarial e Industrias y Oficios Artesanales, dentro del programa 'Activa' ha recibido el Premio Nacional a las Ideas Tecnológicas aplicables al Comercio 2025.

La empresa tecnológica Neuromobile ha desarrollado esta herramienta, denominada FIEL, que se basada en Inteligencia Artificial y está orientada a mejorar la dinamización y fidelización del comercio local. El reconocimiento distingue una solución desarrollada para apoyar a ayuntamientos, asociaciones y comercios en la planificación y evaluación de iniciativas comerciales.

El programa 'Activa' actualmente se ha implantado en 11 municipios y agrupa a más de 3.500 comercios. Según los datos recogidos en la iniciativa, las acciones de dinamización desarrolladas permiten incrementar la participación ciudadana y mejorar el impacto económico sobre el comercio local.

En este sentido, el director general de Impulso al Comercio, Rafael Gómez, destacó que "este reconocimiento pone en valor la capacidad de las empresas tecnológicas de la Región de Murcia para desarrollar soluciones innovadoras aplicadas a sectores estratégicos como el comercio".

Asimismo, subrayó que "la colaboración entre administración y empresas permite impulsar herramientas útiles que ayudan a fortalecer el comercio de proximidad y mejorar su competitividad".