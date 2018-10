Somos Región reta a los partidos a llevar el Pacto del Agua al Congreso y a dar "brazadas" por el Mar Menor en los PGE

Publicado 24/08/2018 13:45:50 CET

Garre lamenta que otras comunidades "comen a la carta" mientras que los murcianos "siguen comiendo el plato del día"

MURCIA, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Somos Región, Alberto Garre, ha lamentado que el Pacto Regional del Agua es "papel mojado" porque la competencia en este asunto es estatal, por lo que ha retado a los partidos firmantes del acuerdo --PP, PSOE y Ciudadanos-- a que lleven el texto de "inmediato" al Congreso de los Diputados para que lo refrenden sus líderes nacionales, porque solo así "podrá tener visos de realidad".

Asimismo, Garre ha lamentado que el secretario general del PP, Teodoro García Egea, dijo recientemente que el líder de los 'populares', Pablo Casado, iba a venir a bañarse al Mar menor, "como si de Manuel Fraga y Palomares" se tratara. "El Mar Menor está mejorando, no necesito que venga Casado a dar brazadas", ha admitido Garre, quien cree que lo que hace falta es que "se den las brazadas en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), como se hizo con el Prestige en Galicia".

Garre ha hecho estas declaraciones el la nueva sede de Somos Región, que ha abierto sus puertas a los medios de comunicación este viernes por primera vez y que ha calificado como un espacio "humilde y sencillo" pero "murcianísimo" a diferencia de lo que sucede con otros partidos como PSOE, PP o Cs, que son "sucursales" de otras sedes en Madrid o en Barcelona desde las que "envían soluciones enlatadas a los problemas de la Región por gente que seguramente no los conoce".

El ex presidente de la Comunidad, que ha hecho un repaso a la actualidad de la Región, ha achacado la desafección de los ciudadanos a la política a tres episodios ocurridos durante la legislatura. En primer lugar, ha señalado que en "tan solo" 28 días "se pasó en la Región de someter a investigación judicial al presidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez", a que "se le invistiera presidente regional del PP" y a que días después dimitiera como jefe del Ejecutivo.

En segundo lugar, ha lamentado que, en cuestión de 13 días, se aprobaron los PGE bajo la presidencia de Mariano Rajoy y, unos días después, prosperó la moción de censura presentada por el PSOE. En tercer lugar, ha recordado que en junio se eligió a Pablo Casado como presidente del PP nacional y, unos días después, "un juzgado de instrucción solicitó al Tribunal Supremo que fuera sometido a investigación por el tema de los másteres".

"El principal partido de la oposición sustituye una cabeza por otra y, a los pocos días, resulta que esa cabeza está en el aire", según Garre, quien cree que "nos quieren acostumbrar a que veamos estas cosas como normales", pero Somos Región defiende que "esto no puede pasar" porque "hace que la confianza se resquebraje".

En su opinión, la política se está convirtiendo en un "gallinero" en el que "la inmensa mayoría de sus miembros se comportan como auténticas gallinas que tienen que inclinar el cuello permanentemente para comer, comandados por unos pollos sin cabeza".

PACTO REGIONAL DEL AGUA

Ha recordado que el Pacto Regional del Agua se vendió "a bombo y platillo" tras ser apoyado por todos los partidos el 4 de junio, excepto Podemos, y parecía que "se iban a acabar los problemas hídricos". De hecho, López Miras anunció que iba a llevar el acuerdo a la Moncloa, al considerar que se trata de la "voz de la Región".

Sin embargo, Garre recuerda que se trata de una competencia "estatal" y que ese pacto es "papel mojado" mientras que no lo hagan suyo las Cortes nacionales. Por ello, ha pedido a López Miras y a los líderes regionales de PP, PSOE y Ciudadanos que no pierdan "ni un minuto más" y lo lleven "inmediatamente" al Congreso para que lo refrenden sus líderes nacionales.

Y es que ha recordado que los regantes "empiezan a estar preocupados de nuevo" porque, entre otras cosas, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, se declara "antitrasvasista" y tuvo que "pensar mucho" para aprobar el desembalse de 18 hm3 que "nos correspondía según la Ley del Memorándum".

Como respuesta a ese envío de agua, remarca que los socialistas de la Región piden que se respete la Ley del Memorándum, pero el PSOE manchego "no lo consiente". Y lo que a su juicio es más grave, es que el PP manchego pide la cabeza del presidente de C-LM por no oponerse a ese trasvase. Por todo ello, cree que "hemos perdido la esencia de la Constitución, que habla de la solidaridad interterritorial" y "nadie le pone remedio".

BAJADA DEL IRPF

Por otro lado, ha valorado el anuncio de rebajar el tramo autonómico del IRPF efectuado por López Miras hace unos días. "Quien tiene que apoyar esa medida en la Asamblea es Ciudadanos, que es la muleta del PP", pero la formación naranja "dice que no va a respaldar la medida", tal y como ha destacado.

En este sentido, Garre ha pedido "prudencia" tanto a López Miras, que "debería haber hablado antes con Cs", como a la formación naranja para que, antes de manifestarse, analice de qué manera puede beneficiar o perjudicar esa medida. De hecho, al líder de Somos Región no le parece "mal" esta rebaja, siempre que "se pueda ajustar" a las cuentas de la Comunidad.

En materia de financiación autonómica, ha recordado que cuando él fue presidente de la Comunidad, el ex ministro Cristóbal Montoro ya le prometió que la revisión se iba a llevar a cabo de forma inmediata pero no lo hizo, y el Gobierno socialista "tampoco termina de hacerlo". Ha comparado esta situación con la ventanilla del funcionario que, en el pasado, te decía: "vuelva usted mañana".

Al final, lamenta que "hay gente que sigue comiendo a la carta y otros, como los murcianos, que seguimos comiendo el plato del día", en referencia a "los cupos vasco, catalán y navarro, así como los 354 millones que se lleva el señor de Canarias por su aprobación de los PGE y los más de 350 millones comprometidos por los gobiernos centrales desde 2007 para el proyecto de la Marina en Valencia".

"Lo que los valencianos consiguen, los murcianos no se lo comen", ha criticado Garre, quien también ha recordado que resolvió el contrato de Aeromur durante su etapa como presidente a pesar de la opinión de "algunos empresarios" y, desde entonces, la antigua concesionaria ha perdido todos los recursos. "A mí no me pisa el callo ninguno de los prebostes de Madrid", según Garre, quien se ha mostrado muy satisfecho de aquella gestión.

Para "colmo", lamenta que el Ministerio de Economía dice ahora a las comunidades que hay "vía libre" para ensanchar el déficit, a pesar de que es el "cáncer" de las autonomías. A este respecto, ha criticado que en la Región no se cumplen las medidas de contención del déficit y cada vez hay "más consejerías y más asesores, que pasaron de 31 a más de 50". Entre otras cosas, ha pedido "no colocar" a los que "están sujetos a procedimientos judiciales.

A pesar de que el 34% de la sociedad murciana "en exclusión social", que la Comunidad tiene un déficit que "nos desborda" y una deuda de 9.000 millones de euros, López Miras dijo recientemente que el 2018 es el año "más positivo de la historia reciente de la Región", tal y como ha aseverado Garre.

Al ser preguntado por el escenario parlamentario previsto tras las elecciones autonómicas y si contempla alguna línea roja a la hora de firmar pactos, ha señalado que "nosotros tenemos un pacto con la Región, y nada más".

Garre, quien ha dicho estar "gratamente sorprendido" por la acogida de su partido entre la población, ha avanzado que Somos Región llevará a cabo su convención regional en la segunda quincena de octubre y, a partir de ahí, el partido se estructurará orgánicamente. En cualquier caso, ha asegurado que no pondrá en cargos de responsabilidad a ninguna persona que tenga "problemas de estómago" porque eso conlleva "problemas judiciales luego".