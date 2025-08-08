Sorprenden a dos individuos que trataron de huir tras robar en el interior de varios vehículos en Murcia

Archivo - Sucesos.- Detenido un individuo en Murcia por asaltar por la espalda a una mujer y robarle el teléfono móvil de un tirón - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MURCIA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local de Murcia han detenido a dos individuos, a quien sorprendieron tratando de huir del lugar donde instantes antes habían sido vistos forzando dos vehículos estacionados en una calle del barrio de Santa María de Gracia.

Los hechos tuvieron lugar sobre las cinco de la madrugada, cuando se recibió aviso en la Sala CIMACC 091 de la Policía Nacional en la que se alertaba de la presencia de dos individuos tratando de forzar una furgoneta, estacionada en la calle Gardenia.

De manera inmediata se desplazaron hasta el lugar agentes de Policía Nacional y de la Policía Local de Murcia. Los agentes observaron un vehículo con las luces encendidas y el motor en marcha y junto a él un hombre que, al percatarse de la presencia policial, subió precipitadamente al vehículo con la intención de abandonar el lugar.

Los agentes de la Policía Nacional bloquearon el vehículo y procedieron a la identificación del individuo, que encajaba con la descripción recopilada de uno de los responsables que había sido visto tratando de forzar los vehículos estacionados y que se encontraba en posesión de un martillo rompe lunas.

Además, los agentes comprobaron que el coche con la ventanilla fracturada tenía el interior revuelto, además de localizar en las inmediaciones una furgoneta estacionada que también había sido violentada de la misma forma.

Simultáneamente, agentes de la Policía Local de Murcia, que también acudieron ante el aviso, observaron a un varón meterse en el interior de un contenedor de basura donde trató de ocultarse, el cual resultó ser el segundo responsable involucrado en los hechos, y que era el propietario del vehículo donde trató de huir el primero.

Por todo ello, ambos individuos fueron detenidos por los agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local de Murcia, siendo puestos a disposición de la autoridad judicial, decretándose el ingreso en prisión provisional de uno los detenidos como máximo responsable de los hechos.