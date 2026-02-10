Steve Coleman, John Grant, Leo Sidran, y Leonor Watling estarán en el Murcia Jazz Festival

Presentación del Murcia Jazz Festival - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La séptima edición del Murcia Jazz Festival se celebrará en el municipio del 6 al 22 de marzo y constará de diez jornadas llenas de swing, improvisación y mucho talento. El programa cuenta con la presencia de grandes nombres internacionales como Steve Coleman, John Grant y Leo Sidran, acompañado este último por Leonor Watling.

El concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés, acompañado del director del festival, José Joaquín Baeza, ha presentado esta mañana la séptima edición que apuesta por llevar la música más allá de sus escenarios habituales. Además de en los Teatros Romea y Circo y en el Jazzazza Jazz Club de Algezares, esta próxima edición tendrá actuaciones en el Auditorio de la pedanía y en el Teatro Bernal de El Palmar. De igual manera, el jazz se acercará a la ciudadanía con un concierto gratuito al aire libre en la Pérgola de San Basilio de Murcia, según informaron fuentes municipales en una nota de prensa.

La primera cita del festival con los escenarios de la capital será con el espectáculo 'The Best of Soul'. El show, que pasará por el Teatro Romea el miércoles 11 y jueves 12 de marzo a las 20.00 horas, hará un repaso por la historia del soul que trasladará a los espectadores a Nueva York con lo mejor de Otis Redding, James Brown, Aretha Franklin y otras figuras emblemáticas. Las entradas tienen precios de 40, 45 y 50 euros.

Al día siguiente, el viernes 13, también a las 20.00 horas, el saxofonista estadounidense Steve Coleman pisará el mismo escenario. Lo hará acompañado de la banda Five Elements, junto a quienes dará un recital de funk, world music, soul y música folclórica africana. Las entradas cuestan 20 euros.

El primer concierto de esta edición del Murcia Jazz Festival en el Teatro Circo Murcia llegará el miércoles 18 a las 20.00 horas, con el recital del brillante barítono John Grant. Oscuro, elegante, emocional y mordaz, el cantante y compositor estará presentando su último disco, el bailable 'The art of the lie'. Las entradas tienen un precio de 16 euros.

Leonor Watling y Leo Sidran pasarán también por este enclave el día 21 a las 20.00 horas con el proyecto 'Leo&Leo'. La química entre el productor neoyorquino y la cantante española vertebra este quinteto que va más allá del folk minimalista en su exploración de la vida y el amor. Las entradas tienen precios de 18, 22 y 25 euros.

CONCIERTO EN EL PALMAR

El Murcia Jazz Festival arrancará su edición en el Teatro Bernal de El Palmar con Bobby Martínez Sextet el viernes 6 las 20.00 horas. El saxofonista estadounidense afincado en Madrid estará presentando, junto a su banda, "Primeros siete segundos" (2025), un trabajo que gira en torno al jazz latino y fusión. Las entradas tienen un coste de 7 euros.

El Jazzazza Jazz Club de Algezares albergará dos conciertos. El primero de ellos, el de la cantante Ana Pereiro, el sábado 7 a las 22.00 horas, en formato cuarteto, reinterpretará el bolero desde un prisma contemporáneo a base de arreglos sofisticados y una voz elegante y delicada. Las entradas cuestan 15 y 25 euros.

El sábado 14 tendrá lugar el segundo evento en este espacio, el concierto del NY Brass Quintet con el trombonista Bonilla y el trompetista Spigniani a la cabeza, jazz internacional de vanguardia para llevar al público a horizontes. El concierto será a las 22.00 horas y las entradas cuestan 17 y 28 euros.

El Auditorio de Algezares acogerá el concierto de la flautista María Toro, en formación de cuarteto, el viernes 20 a las 20.00 horas. El folclore gallego será el elemento central del recital, que se entrelazará con las sonoridades del jazz, el flamenco y la música popular brasileña para narrar el viaje sonoro de su trayectoria. Las entradas tienen un precio de 7 euros.

La presente edición del festival se despedirá con un concierto en la calle, al aire libre, gratuito y con sabor a los años 20. Whatever Jazz Band ofrecerá una matinal de swing el domingo 22 a las 12.00 horas con entrada libre en la Pérgola de San Basilio de Murcia. El septeto, integrado por músicos internacional, llevará a los aficionados directamente a Chicago y Nueva Orleans asegurando un ritmo sólido, perfecto e imparable para bailar.

ENTRADAS

Las entradas para todos los espectáculos ya están disponibles a través de las páginas web de cada espacio: teatroromea.es, teatrocircomurcia.es, auditoriosybernal.es y jazzazza.com.

También pueden adquirirse en las taquillas de los espacios, abiertas de martes a viernes, de 11 a 13.30 y de 17.30 a 20.30 horas, y desde dos horas antes de cada función.