Los submarinos S-81 'Isaac Peral' y S-82 'Narciso Monturiol' navegan juntos por primera vez en aguas de Cartagena

El S-81 ‘Isaac Peral’ y el S-82 ‘Narciso Monturiol’ salen a la mar juntos por primera vez - ARMADA

CARTAGENA (MURCIA), 27 (EUROPA PRESS)

Los submarinos S-81 'Isaac Peral' y S-82 'Narciso Monturiol' han realizado una salida conjunta a la mar frente a Cartagena en lo que supone un nuevo hito para el programa S-80 y el Arma Submarina de la Armada, al tratarse de la primera navegación simultánea de dos unidades de esta nueva generación.

Mientras el S-81 continúa con las labores de adiestramiento de su dotación, el S-82 prosigue con sus pruebas de mar tras iniciar las salidas a finales de junio y completar en julio su primera inmersión estática en la base naval de La Algameca, según informa la Armada.

La presencia de ambas unidades refleja el avance de un programa que dota a España de capacidad de diseño y construcción propia de sumergibles avanzados, reforzando la autonomía estratégica y las capacidades de disuasión, inteligencia y operaciones especiales.

El 'Isaac Peral' (entregado en noviembre de 2023) acumula ya dos despliegues en misiones de la OTAN: la operación Sea Guardian en noviembre de 2025 y la operación Noble Shield en febrero de 2026.

Según ha destacado su comandante, el capitán de corbeta Fernando Clavijo Rey-Stolle, la unidad aporta "capacidades mejoradas de obtención de inteligencia respecto a la serie anterior, junto con equipos tecnológicamente avanzados que nos permiten cooperar con otras unidades a mayor distancia y con mayor precisión".