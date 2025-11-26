Bomberos dan por controlado el incendio declarado en el Hospital Santa Lucía de Cartagena (Murcia)

Incendio en Cartagena- REDES SOCIALES

CARTAGENA (MURCIA), 26 (EUROPA PRESS)

Efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) del Ayuntamiento de Cartagena han controlado un incendio declarado este miércoles en la terraza del bloque quinto del Hospital Santa Lucía de Cartagena que ha obligado a evacuar cuatro plantas, si bien ninguna persona ha resultado herida.

El fuego ha quedado controlado, según informaban a media mañana fuentes del Consistorio de Cartagena, que han precisado que los bomberos estaban revisando los daños y si hubiera algún foco que se pudiera reactivar. Tanto el personal del hospital como los bomberos han actuado con rapidez.

El fuego se ha originado sobre las 7.25 horas y, tras las llamadas de varias personas que alertaron que estaba ardiendo la terraza y parte de la fachada del hospital, se han desplazado al lugar varias dotaciones de bomberos del SEIS, que han controlado el fuego pasados 20-25 minutos de su intervención, según informa la alcaldesa Noelia Arroyo.

Fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias consultadas por Europa Press han explicado que no ha habido que lamentar heridos. Al lugar se han desplazado, además de una veintena de bomberos, Policía Local de Cartagena, Policía Nacional y Protección Civil.

Los bomberos han establecido un retén en el interior del edificio y los pacientes han sido trasladados a otras zonas del recinto hospitalario para facilitar su trabajo, según fuentes de la Policía Nacional consultadas por Europa Press.

La dirección del hospital ha activado el plan de autoprotección y emergencias y se han evacuado cuatro plantas de hospitalización, entre ellas la 2, 3, 4 y 5. Tras controlar el fuego, los bomberos están revisando todas las zonas interiores.

Desde el Servicio Murciano de Salud y el Hospital Santa Lucía de Cartagena ya se está trabajando en la reubicación de los pacientes de las plantas afectadas, mientras que la Comunidad Autónoma ha puesto a disposición sus medios aéreos, así como a efectivos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS), si bien finalmente no se ha requerido su presencia.

Especialistas en incendios de la Policía Científica de la Policía Nacional, una vez que las condiciones lo permitan, se desplazarán a la zona para realizar las labores de investigación sobre las causas y circunstancias que lo han podido provocar, según han informado.

La alcaldesa de Cartagena también ha indicado que todos los efectivos del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios del Ayuntamiento de Cartagena están desplegados. De forma inicial han detectado que el fuego ha comenzado en una estancia exterior del centro sanitario, afectando a uno de los bloques del hospital. Al parecer, el fuerte viento ha propiciado la propagación de las llamas por la fachada exterior, afectando, al menos, a dos plantas de este bloque.

Al iniciarse las llamas, personal del propio centro sanitario ha evacuado a los pacientes de este bloque y zonas próximas a estancias más seguras.

‼️ Mis mejores deseos para todos los pacientes y personal del hospital Santa Lucía de Cartagena y que el incendio sea pronto controlado. pic.twitter.com/NgBEjRJpJU — Luis Gestoso (@LuisGestoso) November 26, 2025

Incendio en el Hospital Santa Lucía de Cartagena.



Esperamos que no haya daños personales y que todo quede controlado cuanto antes.



Nuestro máximo ánimo y agradecimiento a los bomberos, policía y servicios de emergencia que vuelven a demostrar su entrega y profesionalidad. https://t.co/dVV8u2lbld pic.twitter.com/WzDMZmDSvl — VOX Murcia (@Vox_Murcia) November 26, 2025