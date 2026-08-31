Interceptan en Cartagena una embarcación de inmigrantes y detienen a sus dos patrones

CARTAGENA (MURCIA), 31 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha interceptado a 12 millas al sureste del Monte de las Cenizas, en Cartagena, una embarcación provista de cuatro motores que se dedicaba al traslado de inmigrantes irregulares, en el marco de un dispositivo que se ha saldado con la detención de sus dos patrones.

Así lo ha comunicado este lunes el delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, a través de sus redes sociales.

"Seguimos comprometidos con la seguridad de nuestras costas y con la lucha contra las mafias", ha añadido Lucas en su mensaje en 'X'.