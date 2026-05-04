Sucesos- La Policía Nacional desmantela un narcopiso en Alcantarilla y detiene a cinco personas

1083692.1.260.149.20260504100757 Archivo - Comisaría de Alcantarilla - POLICÍA NACIONAL MURCIA - Archivo

ALCANTARILLA (MURCIA), 4 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Alcantarilla a cinco personas --cuatro hombres y una mujer-- como presuntas autoras de delitos de tráfico de drogas y amenazas, en el marco de una investigación que ha permitido desarticular un narcopiso que registraba una alta afluencia de consumidores finales.

La intervención policial fue fruto de las labores preventivas de Seguridad Ciudadana. La investigación se inició el pasado mes de febrero, cuando una patrulla que realizaba funciones de vigilancia de madrugada sorprendió a un individuo agazapado en el portal de un edificio intentando eludir la acción policial.

Tras identificar al sospechoso y proceder al registro de sus pertenencias, los agentes intervinieron diversos envoltorios de cocaína dispuestos para su distribución inmediata, además de una balanza de precisión que el sujeto portaba, según ha informado el Cuerpo.

Las indagaciones posteriores permitieron localizar una vivienda en las proximidades del lugar, sospechosa de ser el punto de almacenamiento y venta directa de los estupefacientes.

Tras la obtención de la orden judicial, se procedió a la entrada y registro del inmueble, donde los efectivos policiales incautaron aproximadamente 3.000 euros en efectivo, diferentes cantidades de cocaína y hachís, una báscula de precisión y diversos efectos destinados al pesaje y distribución de las sustancias.

La operación ha culminado con la detención de los cinco implicados, a quienes se les imputan los presuntos delitos de tráfico de drogas y amenazas.