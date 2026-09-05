Varias personas heridas en un accidente de tráfico en la rotonda de Los Puros, en Murcia

MURCIA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Región de Murcia ha informado de cuatro personas heridas, tres hombres y una mujer, en un accidente de tráfico registrado en la rotonda de Los Puros, en la barriada de El Puntal, municipio de Murcia.

Los sanitarios han atendido a los heridos y los dos turismos implicados en el accidente han quedado obstaculizando la via, por lo que el '1-1-2' pide precaución a los conductores y que utilicen vías alternativas, porque están produciendo retenciones.

Los heridos, todos entre los 19 y 24 años, han sido atendidos por las cuatro unidades sanitarias, que finalmente han trasladado a tres de ellos a centros hospitalarios: dos policontusionados al Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca y el otro al Hospital Reina Sofía de Murcia con trauma troncal. El cuarto herido se ha trasladado por medios propios a centro sanitario no especificado.