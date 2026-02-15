Se suman otros dos medios aéreos a la extinción del incendio declarado en Cabo Tiñoso

MURCIA 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

Dos medios aéreos de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias, helicópteros con base en Alcantarilla y La Pila, se han sumado esta mañana, a las 9.00 horas, con su correspondiente brigada helitransportada, a los trabajos de extinción del incendio declarado la pasada noche en Cabo Tiñoso, en el municipio de Cartagena.

Todo ello, tras una noche en la que los efectivos del Plan Infomur, cuyo plan ha activado la Situación 1 de emergencia, han estado trabajando en esa zona de alto valor ecológico. Esta mañana, sobre las 5.00 horas, se producía el relevo de efectivos, para tratar de controlar el fuego lo antes posible.