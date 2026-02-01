Sumar se reúne con el comité de empresa de SABIC y reafirma su compromiso con el empleo industrial de Cartagena

Movimiento Sumar Región de Murcia junto al Grupo Plurinacional Sumar se ha reunido este miércoles en el Congreso con el comité de empresa de SABIC y sus representantes sindicales - SUMAR

MURCIA 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

Movimiento Sumar Región de Murcia junto al Grupo Plurinacional Sumar se ha reunido este miércoles en el Congreso con el comité de empresa de SABIC y sus representantes sindicales para conocer de primera mano la situación de la plantilla y trasladar un compromiso firme de acompañamiento institucional en este momento tan crítico.

Movimiento Sumar en la Región ha comunicado al comité de empresa que mantendrá abiertas todas las vías institucionales necesarias para que sus reivindicaciones legítimas sean escuchadas y atendidas con la seriedad que merece un conflicto que afecta a miles de familias de Cartagena y del conjunto de la Región.

En este mismo sentido, el cocoordinador de Sumar, Juan Carlos Pastor, ha declarado que para Sumar "industria es sinónimo de empleo, estabilidad y proyecto de vida; Sumar no va a perder de vista que detrás de cada decisión empresarial hay personas, hogares y economía local. Por ello no vamos a permitir, desde la ministra de Trabajo al último militante, que se produzca una nueva desindustrialización regional; no se puede permitir que el tejido productivo, el comercio, el empleo indirecto y la cohesión social sufran como se sufrió en la década de los ochenta noventa".

Desde Sumar señalan además "la necesidad de impedir que intereses puramente financieros condicionen el futuro industrial del territorio. A este respecto, considera inasumible que un fondo buitre pueda jugar con el trabajo de tantas personas y con la estabilidad de un sector estratégico para la comarca".

En palabras de Juan Carlos Pastor, "no estamos hablando de cifras, sino de personas. Detrás de SABIC hay familias enteras que necesitan certezas y un futuro. Sumar RM va a estar a su lado y va a activar todas las vías institucionales para que sus reivindicaciones sean escuchadas y atendidas".