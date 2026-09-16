Suspendida la actividad docente y laboral presencial en la UPCT este jueves

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CARTAGENA (MURCIA), 16 (EUROPA PRESS)

El Comité de Emergencias de la Universidad Politécnica de Cartagena ha emitido un comunicado anunciando la suspensión de las actividades docentes y laborales presenciales este jueves, hasta las 15.00 horas, incluidas las labores de las empresas subcontratadas no esenciales.

La decisión se adopta después de que la Aemet haya activado el nivel de aviso naranja por lluvias en diferentes puntos de la Región y siguiendo el protocolo de actuación ante fenómenos meteorológicos adversos y la suspensión de clases anunciada por la Comunidad Autónoma para el municipio de Cartagena.

Debido a la situación de emergencia, los empleados que tengan concedido el teletrabajo deberán seguir prestando sus servicios de forma no presencial durante su horario habitual.