Suspendida actividad lectiva en los centros educativos de Cartagena por lluvias con posibilidad de granizo

Aviso naranja por lluvias y granizo en Cartagena - AYUNTAMIENTO CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 16 (EUROPA PRESS)

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido un aviso naranja de riesgo por lluvia y tormentas para Cartagena este jueves, que comienza a las 3.00 horas de la madrugada de este jueves y concluye a las 20.00 horas, y que viene acompañado de probables rachas muy fuertes de viento y granizo, que podría ser muy abundante o grande.

Ante el aviso, la Comunidad Autónoma ha informado que este jueves, 17 de septiembre, queda suspendida la actividad lectiva hasta las 15:00 horas en los centros educativos y en los centros sociales para personas mayores, centros de día para personas con discapacidad y centros de atención temprana de varios municipios, entre ellos Cartagena.

Además, el Ayuntamiento de Cartagena ha suspendido hasta las 15.00 horas las actividades culturales, sociales y deportivas municipales por el aviso por lluvias. La decisión municipal se adopta después de que la Comunidad Autónoma haya acordado suspender totalmente la actividad escolar, tanto lectiva como no lectiva, en los centros de enseñanza no universitaria de Cartagena desde hasta las 15.00 horas.

Los servicios municipales se han comunicado con las direcciones de los centros educativos del municipio para trasladarles la información y facilitar la aplicación de las medidas previstas. También se ha contactado con los centros de mayores para informarles de la suspensión de sus actividades y recomendar a sus usuarios que eviten desplazamientos innecesarios.

LLUVIAS CON POSIBILIDAD DE GRANIZO

Están previstas lluvias de hasta 50 litros en una hora, con posibilidad de granizo. El aviso está calificado por la Aemet como 'peligro importante'. Esta misma noche, de madrugada, será la parte con mayor previsión de lluvia de este episodio, que tiene previsto 100 litros acumulados de lluvia en 12 horas. De 3.00 de la mañana a 12.00 horas del mediodía el aviso es naranja, y de 12.00 a 20.00 horas el aviso es amarillo.

La evolución en tiempo real de los avisos meteorológicos se puede consultar online en la página web de la Aemet.

CARRETERAS A EVITAR CON LLUVIAS TORRENCIALES

Desde Policía Local de Cartagena se señalan vías a evitar en caso de lluvias torrenciales. Concretamente la N-301a con Avenida de la Constitución Española a su paso por la Rambla de 'El Albujón' (El Albujón); RM-F35 de Cartagena hacia La Aparecida; F-37 Desde RM-F36 (carretera Cartagena-La Palma) hacia La Aparecida; Camino XIV del Sifón de RM-F36 (carretera Cartagena-La Palma) hacia Los Dolores; RM-F54 desde la rotonda de acceso este a Los Belones hacia Islas Menores; E-16 sentido calle Diego Nicuesa en La Aljorra; y calle Antonio Pascual acceso a 'Nueva Aljorra' en La Aljorra.