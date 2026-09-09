Suspendidas en Murcia actividades de la Feria y en los Huertos del Malecón ante el aviso naranja por lluvias

Desplomado el arco sobre el Puente Viejo - POLICÍA LOCAL MURCIA

MURCIA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha suspendido nuevas actividades de la Feria de Murcia previstas para este miércoles debido al aviso naranja por lluvias y tormentas emitido por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), activo desde las 14.00 hasta las 00.00 horas, según ha informado el Consistorio.

En concreto, esta mañana el Comité de Emergencias municipal acordó suspender las actividades 'Un río de cine', 'Sácame a bailar', en la Plaza de la Paja, y la Ludoferia, en el Jardín Chino.

Posteriormente, el Ayuntamiento de Murcia ha informado de la suspensión de todas las actividades previstas para la Feria por motivos de seguridad vial y prevención ante el episodio meteorológico.

Además, el acceso al Puente Viejo o Puente de Los Peligros ha quedado cortado después de que se haya desplomado sobre la vía el arco de la Feria. Las patrullas de Policía Local se encuentran en el lugar gestionando el tráfico y se han establecido vías alternativas.

También permanecen cortadas al tráfico la Rambla Churra, la Rambla de Graso, la avenida de Lorca, en El Palmar, el Puente Viejo, el tramo comprendido entre el cruce de Peñalver y la rotonda del barrio del Ranero y la avenida Región de Murcia, en Algezares, según ha informado la Policía Local de Murcia.

Por su parte, la Consejería de Infraestructuras y Desarrollo Territorial ha informado de que el dispositivo de conservación de la red regional de carreteras está preparado para intervenir ante las posibles incidencias ocasionadas por las lluvias previstas durante las próximas horas.

El dispositivo está integrado por cerca de 60 efectivos y 51 máquinas, preparados para actuar y garantizar la seguridad vial. Aún con todo, la Consejería ha recomendado también extremar las precauciones al volante y mantenerse informado a través de los canales oficiales y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia.