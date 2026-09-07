La tasa de absentismo laboral sube al 8,2% en la Región en el primer trimestre, la sexta más elevada de las CCAA

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MADRID/MURCIA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La tasa de absentismo laboral en la Región de Murcia se situó en el 8,2% durante el primer trimestre de 2026, lo que representa un incremento interanual de 0,1 puntos porcentuales y la sexta cifra más elevada entre las comunidades autónomas, según datos del informe publicado este lunes por The Adecco Group Institute.

En el análisis de las bajas por Incapacidad Temporal (IT), la tasa de la Región de Murcia ha alcanzado el 6,5%, lo que supone un descenso de una décima respecto al mismo periodo del año anterior, también la sexta cifra más elevada del conjunto autonómico.

Por sectores de actividad en la Región, la Industria ha concentrado la tasa de absentismo más alta con un 8,4%, pese a ser el único sector con una evolución a la baja (-0,3 puntos interanuales). Le siguen el sector Servicios con un 8,2% (+0,1 puntos) y la Construcción con un 7,1% (+0,2 puntos), el quinto índice más elevado del país.

Respecto a la siniestralidad laboral, la incidencia en la Región de Murcia ha disminuido un 2,4% en el último año, hasta fijar en 221 accidentes durante la jornada laboral por cada 100.000 trabajadores afiliados. Este dato supera la media nacional, que ha descendido a 195 accidentes en jornada por cada 100.000 empleados (-2,2% interanual).

DATOS NACIONALES

En el conjunto de España, la tasa de absentismo laboral se situó en el 7,62% durante el primer trimestre de 2026, lo que representa un incremento de casi dos décimas respecto al mismo periodo del año anterior, aunque supone un leve descenso de 0,16 puntos en comparación con el trimestre previo.

Se trata del dato más alto registrado en un primer trimestre en toda la serie histórica y se sitúa 2,21 puntos por encima de los niveles previos a la pandemia (5,41% en el primer trimestre de 2019).

Por su parte, la tasa de absentismo por Incapacidad Temporal (IT) se situó en el primer trimestre en el 5,9%, registrando un repunte interanual del 0,07%.

El director de The Adecco Group Institute, Carlos Arcas, ha explicado que la presión sobre el absentismo se explica por "la incidencia y duración de los procesos de baja médica, vinculados al envejecimiento de la población ocupada, al peso creciente de la salud mental y a la duración media de la incapacidad temporal".

PAÍS VASCO, A LA CABEZA

Por comunidades autónomas, País Vasco volvió a posicionarse en el segundo trimestre como la región con la tasa de absentismo más elevada, alcanzando el 9,9 por ciento. Le siguen Canarias, con un 9,4 por ciento y Asturias, con un 9,3 por ciento. Esta última es, además, la comunidad donde más se incrementó el absentismo en la comparativa anual, con una subida de ocho décimas.

En el extremo opuesto, las tasas más bajas se dieron en Islas Baleares (6,2 por ciento), Comunidad de Madrid (6,5 por ciento) y La Rioja (6,7 por ciento), región que experimentó la mayor reducción interanual, de dos décimas. En Castilla y León la tasa se ha situado en el 7,7 por ciento, 0,3 puntos más. Un total de 12 de las 17 comunidades autónomas registraron subidas anuales.

LA INDUSTRIA REGISTRA LA MAYOR TASA DE ABSENTISMO

Atendiendo a los sectores de actividad, la Industria contabilizó la tasa de absentismo total más elevada en el primer trimestre, situándose en el 7,92%, casi dos décimas más.

Servicios se situó en línea con la media nacional, alcanzando un 7,68%, mientras que la construcción arrojó la cifra más moderada (6,30%), aunque fue el sector con el mayor repunte interanual, de casi tres décimas.

Al evaluar el absentismo únicamente por IT, la industria también lideró la tabla por sectores, con un 6,08%, seguida de servicios (5,94%) y construcción (5,09%).

Por ramas de actividad, las mayores tasas de absentismo correspondieron a actividades postales y de correos (13,77%), actividades de juegos de azar y apuestas (13,02%) y servicios a edificios y actividades de jardinería (12,37%).

En el lado contrario, la tasa más baja se registró en actividades relacionadas con el empleo (3,01%), seguida de edición (3,65%) y actividades jurídicas y de contabilidad (3,66%).