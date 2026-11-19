MURCIA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha estimado por unanimidad el recurso presentado por el Defensor del Pueblo y ha declarado inconstitucional y nula la Ley de la Región de Murcia 1/2026, de 2 de marzo, por la que se modificaban los límites del Parque Regional de Sierra Espuña.

Según ha informado este jueves el tribunal de garantías, la norma autonómica impugnada, que modificaba a su vez la Ley 6/1995, de 21 de abril, había establecido la exclusión de determinados terrenos de este espacio natural protegido, en concreto, la zona recreativa y monumental de La Santa y la carretera RM-502 junto a su área de afectación.

En su exposición de motivos, la ley regional justificaba la medida en la necesidad de proteger y preservar las tradiciones y actividades históricas de la localidad de Totana, así como en el carácter limitado de la superficie desafectada, que representaba un 0,3% del total del parque.

Sin embargo, el Pleno del Constitucional concluye que la alteración de los límites de Sierra Espuña incumple los requisitos fijados en la legislación estatal básica sobre la materia, vulnerando la competencia estatal en materia de legislación básica sobre protección del medio ambiente recogida en el artículo 149.1.23 de la Constitución.

En concreto, la sentencia determina que la norma murciana contradice el artículo 52 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, y el artículo 13.3 del texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana (Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre).

Estos preceptos establecen que la exclusión de terrenos de un espacio natural protegido solo puede acordarse "cuando así lo justifiquen los cambios provocados en ellos por su evolución natural", una transformación que, además, debe demostrarse científicamente.

Al constatar que la reducción de la superficie del Parque Regional de Sierra Espuña no responde a esos criterios científicos de evolución natural, sino a las razones alegadas por el legislador autonómico, el Pleno declara la inconstitucionalidad y nulidad íntegra de la ley.