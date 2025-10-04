El Teatro Circo acogerá la final de Canción de Autor del CreaMurcia 2025, con la participación especial de Carlos Ares

MURCIA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia, a través de la Concejalía de Talento Joven y Espacios Públicos, ha anunciado a los finalistas de la disciplina de Canción de Autor del certamen CreaMurcia 2025, una de las citas más esperadas por el público y el talento emergente de la ciudad.

Los tres artistas que competirán por el primer premio son 'El Raspa', 'Río Rosa' y 'Caries', seleccionados tras su paso por las semifinales celebradas los días 1, 2 y 3 de octubre en la sala La Puerta Falsa. La gran final tendrá lugar el jueves 23 de octubre a las 19.00 horas en el Teatro Circo de Murcia, en un encuentro que contará con la actuación especial del cantautor Carlos Ares como artista invitado.

En esta edición se recibieron un total de 47 propuestas musicales, de las que 12 llegaron a semifinales después de grabar sus maquetas en los estudios Sr. Guindilla Record. De esta forma, durante las semifinales el público pudo disfrutar el miércoles 1 de octubre de la voz de 'El Raspa', 'Garza', 'Pili Lastrum' y 'Mario Esparza', el jueves 2 de octubre de 'Hego', 'Aurora Plazza', 'D.A.C.' y 'Caries' y finalmente de 'Domi Consentino', 'Río Rosa', 'Eduardo Traidor' y 'Adaora'.

El jurado que ha tomado la decisión final ha estado presidido por Juan Albaladejo y formado por los artistas Muerdo, Carmesí, Asier Ganuza y Tomás García, con Mari Luz Cano como secretaria.