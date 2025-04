El Teatro Circo Murcia acoge esta semana los conciertos de María José Llergo y Juanjo Bona

MURCIA 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los cantantes María José Llergo y Juanjo Bona serán protagonistas de dos de los conciertos que acogerá el Teatro Circo Murcia en el arranque de este mes de abril, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

Un homenaje a Joaquín Sabina y un tributo a Isabel Pantoja son otras de las propuestas de los escenarios municipales para esta semana, que se completa con la Gala Solistas Ballet y con teatro en el Romea y en los auditorios municipales.

La programación semanal comenzará en el Teatro Circo Murcia este jueves, 3 de abril, a las 20.00 horas, con el espectáculo '500 noches. Sabina en las venas', un recorrido por la trayectoria del cantautor de Úbeda y un homenaje a su música de la mano de Darío Luis, con un precio de entrada de 25 euros.

María José Llergo subirá a escena el viernes 4 de abril a las 20.00 horas para presentar 'Ultrabelleza', una celebración de la diversidad del mundo, con un precio de entrada de 25, 28 y 32 euros en la taquilla y en la web ('teatrocircomurcia.es').

Con las localidades agotadas desde hace meses llegará también Juanjo Bona al escenario del Teatro Circo Murcia el sábado 5 de abril, a las 21.00 horas, y la semana finalizará el domingo, a las 19.00 horas, con el humor de David Navarro y su montaje 'No tengo remedio', un monólogo en el que el humorista se sincera sobre sus pecados y sus manías y para el que se han agotado las entradas.

Al Teatro Romea regresará esta semana la danza clásica con la 'Gala Solistas Ballet', una propuesta de International Ballet Company que reúne en escena algunos de los solos de ballet más aplaudidos de la mano de destacados intérpretes internacionales. En escena se verán algunas piezas de 'El Lago de los Cisnes', 'Don Quijote', 'Chopiniana' o 'El Corsario', entre otras.

Esta gala tendrá lugar este jueves 3 de abril, a las 20.00 horas, y las entradas, que tienen un precio de 26, 28 y 32 euros, se pueden adquirir en la taquilla y a través de la web ('www.teatroromea.es').

Escrita y dirigida por Juan Mayorga, la obra de teatro 'La colección' llegará al Romea el sábado 5 de abril, a las 20.00 horas, de nuevo con las entradas ya agotadas. José Sacristán y Ana Marzoa, dos actores emblemáticos de la escena teatral, son los protagonistas de esta historia sobre el matrimonio, el paso del tiempo y la misteriosa relación entre las personas y los objetos.

El mismo sábado por la mañana, a las 12.00 horas, los niños disfrutarán de un nuevo cuento en inglés en el Salón de los Espejos, 'Nobody Wants to Play With Me', y el domingo 6, a las 19.00 horas, la programación finalizará en este escenario con 'Se me enamora el alma' un tributo a Isabel Pantoja que recorre la trayectoria de la tonadillera y sus grandes éxitos en la voz de Maribel Castillo, con un precio de 15, 18 y 20 euros.

El ciclo 'A Pie de Calle' ofrecerá esta semana un nuevo espectáculo de funambulismo el viernes 4, a las 19.00 horas, en la plaza del Teatro Romea. Este montaje de La Corcoles ha sido reconocido con el Premio Fetén y el Premio Zirkólika al Mejor Espectáculo de Calle y forma parte del Programa Platea.

AUDITORIOS DE MURCIA

En los Auditorios municipales será protagonista esta semana el teatro, ya que el viernes 4 de abril, a las 20.00 horas, el Auditorio de Cabezo de Torres acogerá la comedia de Cía. Deconné 'Con lo que hemos sío'.

Esta divertida historia, con un precio de entrada de 7 euros, está protagonizada por los trillizos Trini, Kike y Covadonga, componentes de un exitoso trío infantil con gran éxito en los años 80.

En Beniaján continuará por su parte la Muestra de Teatro Edmundo Chacour con dos nuevos espectáculos el viernes 4 de abril, a las 20.00 horas. El Grupo de Teatro Edmundo Chacour llevará a escena el texto de Fernán Gómez 'Las bicicletas son para el verano' y el sábado 5, a las 20.00 horas, Aladroque Teatro presentará la comedia 'Locas', protagonizada por dos mujeres de vidas muy diferentes que se encuentran en la consulta de un psiquiatra.

Las entradas para ambos espectáculos tienen un precio único de 3 euros. Las localidades para los espectáculos programados en los escenarios de pedanías se pueden adquirir de manera anticipada en la taquilla del Teatro Circo Murcia y a través de la página web 'www.auditoriosybernal.es'. En caso de no agotarse estarán disponibles el mismo día de la representación en la taquilla del propio espacio desde dos horas antes del inicio.