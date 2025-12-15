El Teatro Romano de Cartagena supera los tres millones de visitantes desde su apertura

Reunión del Patronato del Teatro Romano de Cartagena - CARM

CARTAGENA (MURCIA), 15 (EUROPA PRESS)

El Teatro Romano de Cartagena y su museo han superado desde su apertura en 2008 hasta el pasado 9 de diciembre los 3.122.374 visitantes acumulados, de los que 247.081 visitaron las instalaciones este año, según informaron fuentes de la Comunidad y del Ayuntamiento en sendos comunicados.

Estos datos se han dado a conocer en la reunión del Patronato, que se ha celebrado este lunes con la asistencia de la consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen Conesa, y la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo.

El mayor número de los visitantes recibidos este año fueron individuales, un 74 por ciento, frente al 26 por ciento de grupales. Entre estos destacan los grupos de cruceros, que suponen un 50 por ciento, los de escolares, un 25 por ciento, y los de la tercera edad, un 22 por ciento.

En cuanto a la procedencia, el 53 por ciento fueron visitantes extranjeros. Entre ellos destaca un 40 por ciento de visitantes procedentes del Reino Unido, un 10 por ciento de Francia, el 9 por ciento de Alemania y el 7 por ciento de Estados Unidos.

De los visitantes nacionales, un 33 por ciento procedieron de la Región de Murcia, un 17 por ciento de la Comunidad Valenciana, un 15 por ciento de la de Madrid y un 9 por ciento de Andalucía.

CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL PÓRTICO

En septiembre de 2025 comenzó la ejecución del nuevo proyecto de excavación, restauración y puesta en valor del Pórtico Post Scaenam del Teatro Romano, sector central y oriental, presentado por el Ayuntamiento de Cartagena a la convocatoria de fondos Next Generation dentro del programa de mejora de la competitividad turística y dinamización del Patrimonio Histórico con uso turístico, que contó con una subvención de 2.196.345 euros.

El objetivo de la intervención es dar continuidad a la recuperación iniciada en el sector occidental del pórtico, realizada en 2023, para ampliar la visión global del conjunto arquitectónico del monumento, su restauración y puesta en valor.

El Porticus Post Scaenam se encuentra en la parte posterior del edificio escénico, y es un gran espacio público de planta cuadrangular, con doble galería porticada, que rodea un espacio central ajardinado, planificado en el mismo proceso constructivo del edificio teatral romano.

El nuevo proyecto, además de la excavación arqueológica, la restauración y consolidación de las estructuras, contempla la recuperación del espacio verde central, así como la mejora de la accesibilidad para su visita, la musealización y puesta en valor.

Los trabajos de restauración se han iniciado en la denominada 'basilica oriental', así como en el paramento de 'opus caementicium' de la cripta del pórtico.

En paralelo, han comenzado los trabajos de excavación arqueológica de la zona central sur del pórtico, donde en estos momentos se documentan las cimentaciones del abigarrado barrio construido a finales del siglo XIX y XX sobre el llamado Barrio de Pescadores.

Todo ello se refleja desde el punto de vista arqueológico por la presencia de numerosos pozos ciegos, arquetas, pozos de agua, aljibes, canalizaciones y viejos trazados viarios. Entre ellos destaca la localización de una bodega del siglo XIX con seis tinajas cerámicas.

DIFUSIÓN CULTURAL

Dentro de la actividad de difusión cultural se ha desarrollado un programa de exposiciones temporales, en la que cabe resaltar 'Porticvs', del artista Torregar; 'Ars Longa', del fotógrafo Francisco José Sánchez Montalbán, y la muestra 'CL Portus Cartagena', de Pedro M. Jiménez Vicario, que han permitido crecer un 2,4 por ciento las visitas.

En cuanto a la renovación del discurso expositivo del Corredor de la Historia, que se inició en 2024, ha continuado a lo largo de 2025 con la actualización completa de la panelería.

También se ha renovado íntegramente el sistema de iluminación de las vitrinas, cambiando las pantallas de tubos fluorescentes, que ya estaban obsoletos, por líneas de iluminación LED.

La actividad investigadora y editora ha permitido materializar un buen número de intercambios bibliográficos, que suponen un 43 por ciento más respecto al año anterior. También ha crecido el número de usuarios de los servicios del museo y el de asistentes a cursos y conferencias en un 14 por ciento.