El Teatro de El Siscar, en Santomera, ofrecerá siete espectáculos y 14 funciones entre noviembre y enero - AYUNTAMIENTO DE SANTOMERA

SANTOMERA (MURCIA), 5 (EUROPA PRESS)

El Teatro Antonio Gil de El Siscar, en Santomera, acogerá siete espectáculos y un total de 14 representaciones entre noviembre de 2026 y enero de 2027, dentro de su programación de otoño-invierno, que incluye propuestas de teatro, música, danza y títeres dirigidas a públicos de todas las edades.

La temporada comenzará el 14 de noviembre con 'Recuerdos musicales', una gala de variedades de Las Saritas cuya recaudación se destinará a la Asociación de Discapacitados de Santomera (ADIS).

Un día después, el teatro recibirá 'En el viento: libros con alas', de la compañía Corral de García, dentro de la 25.ª edición del Festival Internacional de Teatro de Títeres de la Región de Murcia, Titeremurcia. El espectáculo obtuvo el Premio FETEN 2026 al Mejor Espectáculo de Comedia y Humor para la Infancia, según ha informado el Ayuntamiento de Santomera.

El Grupo de Teatro de El Siscar protagonizará buena parte de la programación con dos montajes. El primero será 'Soy un sinvergüenza', una comedia que se estrenará con cinco funciones los días 20, 21, 22, 27 y 28 de noviembre. La compañía regresará en enero con '¡A Belén, pastores!', una propuesta para todos los públicos que se representará los días 2, 3, 4 y 6.

La programación navideña incluirá la 'Gala de Navidad' de Essentia Danza, el 18 de diciembre; 'Cuento de Navidad', de MV Producciones, el día 20, recomendado para mayores de cinco años; y 'El gran traje', de LaSal Teatro, el 27 de diciembre, dirigido a niños a partir de tres años.

La información sobre los espectáculos, los horarios y la adquisición de entradas está disponible en la página web del Ayuntamiento de Santomera.