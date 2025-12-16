Los teatros y auditorios de Murcia recibirán en 2026 a Imanol Arias y María Barranco, Paloma San Basilio y Lluís Homar

Presentación de la programación del Área de Artes Escénicas del Ayuntamiento de Murcia para los meses de febrero a junio - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de 130 espectáculos integran la temporada de los teatros y auditorios de Murcia de febrero a junio, que incluye propuestas protagonizadas por Imanol Arias y María Barranco, Lluís Homar, Paloma San Basilio, Anabel Alonso, Coque Malla, Joaquín Reyes y Oriol Pla, entre otros.

La música también destacará con el Murcia Jazz Festival, la Cumbre Flamenca Murcia y conciertos como los de Nacho Vegas, Quique González, Zenet y Marwán. Además, la asociación ProMúsica regresa con cinco conciertos de música clásica y un nuevo ciclo llenará los auditorios de 'Caprichos sonoros'.

Los ocho espacios escénicos municipales continuarán abriendo sus puertas a las producciones murcianas, que suman más de un tercio de la programación. Subirán a escena compañías como Alquibla Teatro, Los Menos Teatro, elpreciodelpeine, Zarco Teatro, Periferia Teatro, La Tendía, Teatro Silfo, Trama Teatro, Cía Deconné, Doble K Teatro y Onírica Mecánica y también se realizarán los conciertos de Muerdo y Sara Zamora.

Alrededor del 20% de la programación estará dedicada a las propuestas familiares, destacando en los teatros los títeres de 'Yo, Tarzán', los musicales de 'La isla del tesoro' y 'Viaje a Oz' y las burbujas mágicas de 'Dreaming Bubbles'. A estas propuestas familiares hay que sumar una nueva programación del ciclo 'A Pie de Calle'.

TEATRO ROMEA Y TCM

Por el Teatro Romea y el Teatro Circo pasarán alrededor de 80 espectáculos en una temporada que estará protagonizada por el teatro y la música. Ambas disciplinas suponen el 80% de la programación, aunque también habrá propuestas de danza, circo o magia.

Entre las obras de teatro se encuentra 'Mejor no decirlo', con Imanol Arias y María Barranco; el texto de Marguerite Yourcenar 'Memorias de Adriano', con Lluís Homar dando vida al emperador, y el de Simone de Beauvoir 'La mujer rota', que interpretará Anabel Alonso.

Ainhoa Amestoy versiona y dirige el texto de Valle-Inclán 'Los cuernos de don Friolera' para invitar a reflexionar sobre el honor y la hipocresía; la obra de Alberto Conejero 'Tres noches en Ítaca' llegará con con Marta Nieto en el reparto; y Joaquín Reyes protagonizará 'La verdad', un texto que explora la delgada línea entre la verdad y la mentira.

Llegará también a Murcia en 2026 lo último del director Sergio Peris Mencheta, que lleva a escena el texto de Nick Payne 'Constelaciones', y el último montaje de Pablo Remón, Premio Nacional de Literatura Dramática 2021, 'El entusiasmo', una reflexión sobre las crisis de la mediana edad.

Y de María Velasco, Premio Nacional de Literatura Dramática 2024, se podrá ver 'Vendrán los alienígenas y tendrán tus ojos', de nuevo protagonizada por una mujer que llega a la mediana edad apática y descreída, sobre todo en el amor.

Oriol Pla, el primer actor español en ganar un Premio Emmy, subirá a escena con 'Travy', un espectáculo del que es coautor y que es un homenaje a la familia Pla-Solina y un (des)encuentro entre dos generaciones y dos corrientes teatrales: el clown y las formas postdramáticas y metateatrales.

El teatro musical estará presente con montajes como 'Dulcinea', escrito y dirigido por Juan Carlos Rubio y con Paloma San Basilio como protagonista; 'La ópera de los tres centavos', de Bertolt Brecht y Kurt Weill y con Coque Malla al frente de un amplio reparto; 'El bar nuestro de cada día', de Chipi 'La Canalla', y la producción 'Goya, la melodía de una leyenda'.

Respecto a la música, el Teatro Romea y el Teatro Circo acogerán los conciertos de Nacho Vegas, Quique González y Zenet, además de los de Muerdo, Sara Zamora y el espectáculo 'Raíz y Banda', en el que el grupo Mujeres con Raíz se une a la banda de Las Musas. Y en la nueva edición del Murcia Jazz Festival se enmarcarán las actuaciones de Steve Coleman, John Grant y Leo Sidran & Leonor Watling.

Mocedades & Los Panchos (Rafael Basurto) serán protagonistas de otro de los conciertos; Los Parrandboleros rendirán homenaje a Manzanero; y habrá otros espectáculos tributo a Carlos Cano, Luis Miguel y a los grandes del soul. Álex Fernández, hijo de Alejandro Fernández, pasará por Murcia con su gira 'La voz de mi sangre' y el virtuoso pianista Tony Ann sorprenderá con su mezcla de estilos.

La lírica estará presente con las óperas 'Elixir de amor', 'La Bohème' y la zarzuela 'La Parranda'. Y, por último, la Asociación ProMúsica regresa al Romea con un ciclo de cinco conciertos protagonizados por la Orquesta Sinfónica de Cartagena, La Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Elche, el Cuarteto Schubert, el Trío Essenza y Addis Quartet y la soprano María José Montiel.

Música y danza también se unirán en la Cumbre Flamenca Murcia, que incluirá en los teatros las actuaciones de Tomatito, El Farru, Lucía Campillo, Ángeles Toledano y el espectáculo coral 'Love flamenco'.

Continuando con la danza destaca 'Lost Letters', un espectáculo del Lucía Lacarra Ballet protagonizado por la destacada solista; y los montajes de danza contemporánea "Norma" (Antonio Ruz), Tontentanz (La Veronal) y 'El oso' (Cía. Marroch), incluidos en el festival 'Abril en Danza'. Zirkuss presentará 'Sustrai', y otra propuesta de circo contemporáneo será 'Verde casi negro', de Cía. Dels Altres, inspirada en 'El lector por horas'. Por último, el humor llegará de la mano de Miguel Miguel, Susi Caramelo y Ger.

TEATRO BERNAL Y AUDITORIOS

El Teatro Bernal de El Palmar y los auditorios de Algezares, Beniaján, Cabezo de Torres, Guadalupe y La Alberca acogerán por su parte, de febrero a junio, más de medio centenar de espectáculos en su programación oficial, predominando el teatro y con una gran presencia de compañías y productoras de la Región de Murcia (más del 50%).

Algunas de las citas teatrales más importantes protagonizadas por compañías de la Región serán 'Cría cuerdos', el montaje de Cía. Deconné ganador en la última edición de los Premios Azahar, una propuesta que presenta a unos personajes que se enfrentan a quiénes son frente a lo que han elegido ser en base a las circunstancias; y 'Las tres hermanas', una revisión de la obra de Chéjov llevada a escena por elpreciodelpeine y Arena Teatro y Danza.

Con 'Resonancia', La Tendía explora con mucha poesía temas como el legado, la huella y la ausencia, y Onírica Mecánica nos hará imaginar futuros ilusionantes con 'Verne'. El nuevo montaje de Enkidu Teatro, 'Muérdago', se estrenará además en el Auditorio de Guadalupe.

También pasarán por los auditorios compañías nacionales que pondrán en escena propuestas como 'Interview' (Tentazioa), un formato escénico que plantea una suerte de entrevista al actor Telmo Irureta (ganador de un Premio Goya) tras el visionado de su corto 'De agua y arena', producción que parte de una carta escrita por su madre y en el que habla de su parálisis cerebral.

Las compañías nacionales presentarán propuestas familiares que acercarán a los más pequeños al mundo de las artes: el loco espectáculo musical 'Ad libitum' (Lapso Producciones); 'El árbol del teneré' (La Negra), un montaje teatral que invita a reflexionar sobre el medio ambiente; 'Viaje al planeta donde todo es posible' (Índigo Teatro) junto a Alma; 'Grimm' (Enclavados Teatro), sobre los famosos hermanos y sus cuentos, y el espectáculo para primera infancia 'Pañuelos' (Tarambana Teatro).

En la programación musical destaca el homenaje a Aute que realizarán Cristina Narea y Jorge Puche en La Alberca, y el concierto que Marwán ofrecerá en el Bernal.

Por último, y junto a ciclos habituales como el Certamen de Teatro Amateur de El Bernal o la Muestra de Teatro Edmundo Chacour, destaca 'Caprichos sonoros', una programación que se ajusta a la idea de acoger propuestas poco habituales o de difícil acceso en Murcia. En esta primera edición, estará centrado en la música electrónica e incluirá los conciertos de Susana López (Murcia), Mecánica Clásica (Valencia), Mynationshit (Almería) y Horma & Azael Ferrer (Madrid).