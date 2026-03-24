Técnicos europeos del proyecto GREENME 5 conocen el modelo de recuperación fluvial en el Meandro del Vivillo en Murcia

Representantes y técnicos del proyecto europeo GREENME 5 conocen sobre el terreno las obras de restauración fluvial del Meandro del Vivillo, en Murcia - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA, 24 (EUROPA PRESS)

Representantes y técnicos del proyecto europeo GREENME 5 conocen este martes sobre el terreno las obras de restauración fluvial del Meandro del Vivillo, en Murcia, para analizar el modelo de recuperación del río Segura enmarcado en la estrategia estratégica 'Murcia Río II'.

Esta intervención abarca una superficie de 22.050 metros cuadrados y cuenta con una inversión superior a 1,1 millones de euros destinados a la renaturalización del cauce y a la mejora de su comportamiento hidráulico ante posibles episodios de crecida del río, según ha informado el Ayuntamiento capitalino.

La concejala de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo, Mercedes Bernabé, ha señalado que esta visita "es una oportunidad para mostrar en Europa cómo Murcia está liderando un modelo de ciudad más sostenible, recuperando sus espacios verdes y fluviales como eje de cohesión territorial, calidad ambiental y bienestar".

El grupo de expertos internacionales ha evaluado las soluciones aplicadas en el municipio para la eliminación de especies invasoras y la creación de nuevos espacios naturales, con el fin de mejorar indicadores ambientales como la biodiversidad, el agua y la calidad del aire.

La jornada de intercambio ha contado con la participación de técnicos procedentes de las ciudades de Vilna (Lituania), Helsinborg (Suecia), Arezzo (Italia) y Cieza, quienes han estado acompañados por representantes de la Federación de Municipios de la Región de Murcia.

El proyecto de restauración del Meandro del Vivillo cuenta con la colaboración de la Universidad de Murcia (UMU), la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) y la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) para garantizar el rigor científico de la recuperación del ecosistema.

La actuación dispone de financiación de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a través de los fondos europeos NextGenerationEU integrados en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El programa GREENME 5, que inició su andadura en 2023 y cuya finalización está prevista para 2027, dispone de un presupuesto total de casi dos millones de euros, de los que cerca de 350.000 euros corresponden de forma directa al municipio de Murcia.